Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano nell’apprendere che i Comuni soci della Apulia Film Commission, unitamente alla Regione stessa, hanno accolto l’invito a ricostituire immediatamente il CDA nominando all’unanimità i nuovi membri del consiglio di amministrazione nelle persone di Carmelo Grassi, su indicazione della Regione Puglia, Marina Samarelli e Ettore Sbarra, su indicazione dei Comuni, augura ai nuovi componenti un proficuo lavoro.

In una nota, la capogruppo del M5S Grazia Di Bari, dopo aver rivolto “i migliori auguri al nuovo CdA di Apulia Film Commission” auspica “al più presto la convocazione del Consiglio d’Amministrazione per una decisione definitiva su quanto accaduto e che si metta la parola fine a una brutta pagina per la Fondazione. Bisogna riprendere il prima possibile le attività, ripartendo dai progetti che possano valorizzare e promuovere i Comuni che fanno parte della Fondazione. AFC è una risorsa importante per l’intera regione e i risultati del grande lavoro fatto sono conosciuti a livello nazionale e internazionale. È da qui che bisogna ripartire”.