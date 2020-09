Giovedì 3 Settembre alle ore 19:30 in Piazza Municipio, arriva Il “Magic Cinebus”, di Apulia Film Commission che farà tappa nei Comuni soci della Fondazione che aderiscono all’iniziativa, tra cui il Comune di Villa Castelli, i quali proietteranno i film all’aperto nei luoghi scelti dalle diverse Amministrazioni. L’obiettivo dell’iniziativa on the road, è di divulgare il più possibile la cultura cinematografica nella nostra Regione, in particolare dei più piccoli.

“L’iniziativa di Apulia Film Commission è un’occasione per regalare a bambini e famiglie, momenti di serenità dopo il periodo particolare che abbiamo vissuto” – dichiara il sindaco di Villa Castelli che accoglierà la rassegna cinematografica.

La rassegna itinerante “Trulli Tales” è realizzata in collaborazione con Rai Ragazzi che ha coprodotto la serie “Trulli Tales – le avventure dei Trullalleri”.

“Questo progetto che con orgoglio ospitiamo a Villa Castelli, rappresenta inoltre un forte momento di aggregazione e un’occasione di arricchimento culturale e siamo inoltre soddisfatti, come amministrazione, di aver dato per la primissima volta a Villa Castelli, il via a una collaborazione certamente proficua e durata con la fondazione” aggiunge il sindaco Barletta.