All’ultima edizione della Maratona di New York, che si è corsa il 3 novembre 2024 e che ha visto più di 54.000 partecipanti, l’Italia (con circa 2.500 runners) è stata la seconda nazione più rappresentata dopo gli USA.

Tra i partecipanti un nutrito gruppo di salentini, fra cui Mimmo Puricella, socio dello JOFC Aquile Bianconere di San Pancrazio Salentino (Br), che ha voluto tagliare il traguardo stringendo tra le mani la sciarpa del club. Mimmo è un socio fortemente legato al club di San Pancrazio, un club che è abbastanza attivo nel sociale e che sta prendendo parte a tante iniziative che nessuno prima aveva mai pensato di fare.

Alla richiesta di chiarire quale sia per lui il motivo del successo di una delle manifestazioni più importanti al mondo, ha risposto: “Questa maratona non è solo agonismo ma festa ed entusiasmo puro, dove i veri vincitori non sono quelli che abbattono i record, ma quelli che si mettono in gioco per sfidare se stessi”.