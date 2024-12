L’ARCA Nord Salento si è dotata di un defibrillatore per la sicurezza della cittadinanza.

L’ARCA Nord Salento, nell’ambito dell’impegno per la sicurezza e il benessere della Comunità, è lieta di annunciare l’acquisizione di un defibrillatore semiautomatico da esterno (DAE) per la rianimazione cardiopolmonare, che sarà messo a disposizione della cittadinanza per garantire un intervento tempestivo in caso di emergenza.

La presenza del defibrillatore, dispositivo medico fondamentale in situazioni di arresto cardiaco, contribuirà ad aumentare la sicurezza dei cittadini, in particolare in luoghi pubblici ad alta affluenza, come il centro storico della Città di Brindisi e le sue zone limitrofe.

“Con l’acquisizione di questo defibrillatore” – evidenzia il Commissario Straordinario dell’Arca Nord Salento Dott. Cosimo Casilli – “vogliamo dimostrare il nostro impegno per la salute e la sicurezza della Comunità. Ogni minuto è cruciale in caso di arresto cardiaco, e il nostro obiettivo è di offrire uno strumento che possa fare la differenza per salvare delle vite.”

Il defibrillatore sarà a disposizione degli operatori sanitari di pronto soccorso e di chiunque abbia ricevuto la necessaria formazione all’uso di questo dispositivo.