Arca Nord Salento è tra i primi enti in Italia tra quelli che gestiscono patrimoni di edilizia residenziale pubblica, ad avviare una sperimentazione basata sull’intelligenza artificiale. Un progetto innovativo, concreto e ambizioso, pensato per migliorare la qualità del servizio offerto a migliaia di cittadini, garantire maggiore accessibilità, ridurre le distanze fisiche con l’utenza e rafforzare il rapporto diretto con gli inquilini.

Lo sportello virtuale con intelligenza artificiale rappresenta un nuovo modo di intendere la pubblica amministrazione: più semplice, più trasparente, più umana. Il servizio permetterà agli assegnatari di oltre 6.000 alloggi gestiti da Arca Nord Salento di ricevere risposte immediate alle domande più frequenti, senza muoversi da casa, a qualsiasi ora del giorno e della notte.

La sperimentazione è stata illustrata oggi durante la conferenza stampa nella sede di Arca Nord Salento. Il progetto è stato sviluppato con l’agenzia MIRABLE, parte della società Otaku Srl con sede a Milano, specializzata nello sviluppo di soluzioni digitali innovative basate su intelligenza artificiale ed esperienze interattive. Presenti alla conferenza Marco Fumagalli, amministratore dell’azienda, e Riccardo Zanini, Direttore commerciale e business strategist.

Nei comuni aderenti saranno posizionati totem informativi raffiguranti un QR code. Una volta inquadrato, gli utenti potranno accedere, attraverso il loro smartphone, all’interazione con l’assistente virtuale tramite chat scritta e/o vocale e rivolgere domande all’avatar addestrato con contenuti e informazioni pertinenti e perimetrate al funzionamento dell’ente. Sarà possibile ricevere risposte su temi come: «Come si effettua un subentro?», «Come riscattare la casa?», «Come è stato calcolato il canone?», «Il proprio alloggio è inserito nei piani di vendita dell’Agenzia?». Il servizio sarà attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, inclusi i festivi.

L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare l’accesso all’informazione e semplificare la vita quotidiana degli inquilini, evitando spostamenti, file, tempi d’attesa e disagi; dall’altro liberare tempo e risorse del personale interno di Arca Nord Salento che, sgravato dalle domande ricorrenti, potrà dedicarsi con maggiore efficacia alla realizzazione di altri progetti ad alta valenza sociale.

Il progetto è anche un presidio di legalità. Troppo spesso i cittadini si affidano ad intermediari non autorizzati per ricevere supporto, finendo vittime di abusi e disinformazione. Lo sportello virtuale rappresenta un argine concreto contro queste pratiche, offrendo un accesso diretto, chiaro, gratuito e sicuro alle informazioni ufficiali.

Ad oggi hanno già aderito alla sperimentazione otto Comuni della provincia di Brindisi: Brindisi, Francavilla Fontana, Ostuni, San Michele Salentino, Carovigno, San Pancrazio Salentino, Villa Castelli e Sandonaci. L’invito alla partecipazione è stato rivolto a tutti i 20 Comuni del territorio attraverso un avviso pubblico, pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente.

Il periodo di prova durerà tre mesi. Durante questo tempo, Arca Nord Salento, supportata dall’agenzia Mirable, valuterà l’efficacia del servizio, il grado di utilizzo da parte dell’utenza, la qualità delle risposte fornite e l’impatto sulla gestione complessiva del sistema informativo. Solo al termine della fase sperimentale sarà presa una decisione sull’eventuale estensione del progetto in via stabile, evitando così sprechi di risorse pubbliche e garantendo una valutazione attenta dei risultati.

«Questa sperimentazione è un primo importante passo verso l’uso intelligente della tecnologia per facilitare l’accesso ai servizi. È un progetto che potrà aiutare moltissime persone a orientarsi, ottenere risposte in tempi rapidi e sentirsi accompagnate nella gestione dei propri diritti e doveri. L’intelligenza artificiale non sostituisce le persone, ma le aiuta a lavorare meglio e con maggiore efficienza», ha spiegato l’ingegnere Amilcare Licastro, responsabile unico del progetto per Arca Nord Salento.

«Mirable è una società specializzata nella creazione di progetti digitali ed esperienze interattive a supporto di esigenze in ambito commerciale, risorse umane, marketing e assistenza clienti. Ci occupiamo di risolvere i problemi dei clienti applicando la tecnologia a beneficio di esigenze specifiche. Questo progetto è l’esempio concreto che ha richiesto un importante sforzo progettuale, non usando soluzioni preconfezionate, ma sviluppando con Arca Nord Salento uno sportello virtuale costruito “ad hoc” sulle esigenze specifiche dell’Ente con una visione di lungo termine finalizzata a migliorare costantemente i servizi ai cittadini. Abbiamo utilizzato l’intelligenza artificiale come strumento di supporto, lavorando sul training e sul perimetro dell’interazione, per garantire risposte coerenti e facilmente fruibili, senza necessità di scaricare alcuna app». ha affermato” Marco Fumagalli.

«Siamo orgogliosi di essere i primi a sperimentare una soluzione di questo tipo. È una scelta strategica che ci permetterà di rafforzare il legame con la nostra utenza, semplificando i servizi e rendendoli disponibili sempre. Lo sportello virtuale serve anche a contrastare il fenomeno degli intermediari che spesso si pongono tra l’ente e i cittadini, approfittando della loro fragilità», ha dichiarato Cosimo Casilli, amministratore unico di Arca Nord Salento.

Arca Nord Salento si conferma capace di innovare i servizi pubblici guardando ai bisogni concreti delle persone, in un’ottica di efficienza, trasparenza e giustizia sociale.

Chi è Mirable

• Agenzia specializzata in progetti digitali ed esperienze interattive

• Supporto a funzioni aziendali: commerciale, HR, marketing, customer care

Approccio

• Soluzioni su misura, non preconfezionate

• Uso strategico della tecnologia per risolvere problemi concreti dei clienti

• Progettazione orientata al lungo termine

Caso studio: Arca Nord Salento

• Creazione di uno sportello virtuale ad hoc per l’Ente

• Progetto sviluppato in stretta collaborazione con il cliente

• Focus su miglioramento continuo dei servizi al cittadino

Tecnologia e AI

• Intelligenza artificiale come supporto all’interazione

• Training mirato per garantire risposte coerenti, chiare e fruibili

• Accessibile via web: nessuna app da scaricare

Brindisi lì 29.5.2025

Cosimo Casilli

Commissario straordinario

Arca Nord Salento