Il Comune di Francavilla Fontana ha ottenuto un finanziamento statale di 2.425.000 euro per la realizzazione di un ostello della gioventù nell’area dell’ex Fiera di Ascensione. Le risorse provengono dal bando per la selezione di piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’intervento ha un valore complessivo di 2.700.000 euro: 2.425.000 euro coperti dal contributo statale e 275.000 euro dal cofinanziamento comunale. La partecipazione al bando era stata decisa con deliberazione di Giunta nel marzo 2025, mentre il progetto esecutivo è stato approvato il 7 aprile 2025.

L’area dell’ex Fiera di Ascensione, di proprietà comunale, si estende per circa 14.000 metri quadri nel contesto urbano della stazione ferroviaria, con accessi da Piazzale Matteotti e da via Mulini. L’ostello sarà ricavato dal recupero di un edificio monopiano del complesso, di circa 1.700 metri quadri compreso il porticato di pertinenza.

La struttura si svilupperà attorno a due corti e a un porticato di accesso. La zona delle camere affaccerà su una corte verde con pavimentazione drenante, mentre l’area dei servizi sarà distribuita attorno a una seconda corte. Oltre alle camere, l’ostello ospiterà la reception, una zona ludico-ricreativa, l’area bar con lo spazio per la colazione, la zona ristorazione e uno spazio di co-working: ambienti pensati per essere fruibili anche da utenti esterni e non soltanto dagli ospiti. Il progetto comprende inoltre una velostazione, un servizio di noleggio biciclette, un parcheggio di interscambio in ragione della prossimità alla stazione e un’area esterna dedicata a bambini e ragazzi per l’avviamento all’uso della bicicletta.

L’opera si inserisce nel più ampio percorso di recupero dell’ex Fiera, destinata a diventare un polo di servizi per la città. Nella stessa area sono in corso di realizzazione la casa di comunità dell’ASL, la nuova sede del Centro per l’Impiego e la struttura dell’Ambito Territoriale BR3 rivolta alle persone con disabilità; a queste si affianca un nuovo parcheggio, con ingresso da via Mulini e in fase di completamento.

“Il recupero di questo edificio restituisce uno spazio rimasto a lungo inutilizzato, in una posizione strategica accanto alla stazione” commenta l’assessora ai Lavori Pubblici Annalisa Toma. “È un intervento di riqualificazione che rilancia un’intera area della città, favorendone lo sviluppo in una visione integrata”.

“Abbiamo lavorato perché l’ostello non fosse un intervento isolato” dichiara l’assessore all’Urbanistica Domenico Attanasi “ma un tassello di un sistema più ampio: la velostazione, il collegamento con il trasporto su ferro e con i parcheggi dell’area rendono la struttura davvero accessibile a chi arriva da fuori e a chi si muove in città”.

“Un progetto di questa portata genera ricadute che vanno oltre la struttura in sé” osserva l’assessore alle Attività Produttive Carmine Sportillo. “Una nuova offerta ricettiva significa indotto per le attività del territorio e capacità di intercettare flussi che prima non trovavano risposta sul territorio”.

“Gli arrivi a Francavilla Fontana sono in crescita, ma finora la carenza di posti letto ha rappresentato un limite” sottolinea la vicesindaca con delega al Marketing Turistico Anna Maria Padula. “Un ostello accanto alla stazione intercetta soprattutto il turismo giovane, quello che cerca strutture flessibili e ben collegate, e ci permette di trattenere in città chi prima si limitava ad attraversarla”.

“Abbiamo scelto di accompagnare il contributo statale con un cofinanziamento comunale di 275 mila euro perché crediamo in questo progetto e nel recupero dell’ex Fiera, che da spazio abbandonato è destinata a diventare un punto di riferimento per i servizi” chiude il sindaco Antonello Denuzzo. “L’impegno ora è far partire presto i lavori, per consegnare alla città una struttura capace di accogliere e di sostenerne la crescita”.