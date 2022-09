“Nella mattinata di domenica 4 settembre ho preso parte, con i colori della ASD Atletica Mesagne, alla XXIV Stracittadina Brindisina, gara podistica di corsa su strada, memorial Diego Consenti. La gara si è disputata su una distanza di 10 km in percorso cittadino chiuso al traffico.

L’iniziativa a cui hanno partecipato tantissimi atleti è stata organizzata dall’Atletica Amatori Brindisi, con la collaborazione del Comune di Brindisi e sotto l’egida del Comitato Provinciale FIDAL Brindisi 2024.

Una bellissima gara, che ci ricorda ancora una volta che lo sport per tutti e tutte è crescita solidale di una comunità e diffusione di valori fondamentali in particolare, ma non solo, per le nuove generazioni.” Lo scrive, in una nota inviata alla stampa, Giovanni Luca Aresta, deputato uscente del collegio uninominale Francavilla Fontana/Mesagne.

“Da parlamentare – prosegue Aresta – mi sono sempre battuto per sostenere lo sport popolare ed insieme all’amministrazione comunale mi sono impegnato nel progetto per la riqualificazione e rigenerazione di un’area periferica con la dotazione di una impiantistica di alto livello di cui Mesagne è attualmente priva. Un progetto che potrebbe contribuire alla crescita culturale, sportiva ed economica della nostra città attraverso iniziative organizzate di concerto con l’ASD ATLETICA MESAGNE e volte alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi finalizzati all’attività agonistica localizzati nelle aree svantaggiate della città.”

“Ho avuto – prosegue il parlamentare- l’onore e l’onere di seguire la pratica presso le competenti strutture ministeriali: insieme al sindaco Toni Matarrelli e al consigliere regionale Mauro Vizzino abbiamo fatto squadra per ottenere quanti più finanziamenti possibili da intercettare a favore della nostra città. L’assessore allo Sport e Lavori pubblici, Roberto D’ancona, dal primo momento si è speso per la definizione di questa opera. L’impianto potrebbe riguardare la realizzazione di una pista di atletica regolamentare all’aperto. Un’opera unica nel brindisino che vede l’imprimatur anche dell’ex maratoneta Giacomo Leone, attualmente Presidente regionale della Federazione di Atletica Leggera.”

L’on. Aresta ha concluso la sua nota stampa con un impegno verso il suo territorio. “Mentre correvo insieme a cittadini e cittadine di ogni età, ho pensato che il mio impegno per lo sport per tutti e tutte deve proseguire anche quando, dal 12 ottobre prossimo, non ricoprirò più la carica di deputato. La dedizione alla mia comunità e il mio impegno civile e politico non verrà meno facendo tesoro delle relazioni che ho intrapreso in questi 5 anni di legislatura.”

(in foto l’onorevole Aresta con gli Atleti dell’ASD Atletica Mesagne)