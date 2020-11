Riparte lunedì 16 novembre in diretta Instagram/Facebook il progetto “Parliamone con Carmine”, nato dall’idea del maestro Carmine Iaia, organizzatore di eventi sportivi e fondatore della società sportiva Boxe Iaia Brindisi.

L’iniziativa, partita ad aprile, nel corso del lockdown, si è sviluppata in ventidue dirette streaming sulla pagina Instagram “boxeiaiabrindisi” nel corso delle quali, il maestro Carmine Iaia, ha intrattenuto dialoghi con interlocutori appartenenti a varie categoria differenti: sportivi, professionisti, rappresentanti istituzioni, operatori sociali ed altri. Finalità dell’idea quella di affrontare, con tutti gli ospiti, i più disparati argomenti inerenti l’attualità con gli effetti, sulle varie categorie sociali, professionali, istituzionali e ovviamente sportive, della emergenza pandemica nonchè gli aspetti psicologici legati alla stessa.

A grande richiesta e dopo la pausa estiva, ritorna quindi, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, l’appuntamento delle ore 22.00 con il maestro Carmine, che ripartirà in diretta streaming sia sulla pagina Instagram “boxeiaiabrindisi” che sul profilo Facebook: Carmine Iaia (Boxe Iaia).

Lunedì 16 novembre ospite del primo colloquio di questa nuovo ciclo il Presidente per la Regione Puglia del Centro Sportivo Italiano, Ivano Rolli, il quale illustrerà l’impegno svolto per l’Ente di promozione sportiva – anche in sinergia con Enel – per la città di Brindisi. L’occasione sarà utile per scambiare opinioni sulla emergenza sanitaria, osservazioni sul presente e sulle prospettive future; non solo, perché, in un periodo come quello che si sta vivendo, piuttosto impegnativo, non mancherà qualche risata e quella boccata di leggerezza che contraddistingue da sempre l’iniziativa del maestro Carmine Iaia che promette novità e sorprese per quella che sarà ufficialmente l’edizione invernale, tra queste la possibilità di optare per la diretta sul profilo Facebook: Carmine Iaia (Boxe Iaia) qualora l’interlocutore di riferimento non fosse titolare di una pagina Instagram.

