“Sono complessivamente 364, nella settimana dal 9 al 16 giugno, le figure professionali ricercate sul territorio dai CPI dell’Ambito territoriale di Brindisi di Arpal Puglia, l’Agenzia regionale per le Politiche Attive del Lavoro, ente strumentale tramite cui la Regione Puglia, da 4 anni, garantisce l’erogazione dei servizi per l’impiego favorendo l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro.

Le aziende si avvalgono del supporto dei CPI della provincia di Brindisi per la ricerca di diverse figure professionali.

Sebbene i settori del turismo e della ristorazione si confermino quelli in cui la necessità di personale è più sentita, con 222 profili ricercati (si tratta di cuochi, camerieri, addetti alla pulizia, aiuto cuochi, animatori e lavapiatti, per un totale di 168 posti nella ristorazione e 54 nel turismo), notevole è il numero delle posizioni aperte anche negli ambiti della sanità (30) e dell’assistenza domiciliare (30). Seguono quelli dell’edilizia (15), delle pulizie (5), del commercio (4), servizi alla persona (3), trasporti (3), amministrativo (2), vigilanza (2), artigianato (2), alimentare (1), manutenzione (1), metalmeccanico (1)

Nell’ambito del collocamento mirato, si segnalano 3 selezioni mediante procedimento di avviamento numerico riservate a persone con disabilità (ex art.1 L. 68/99) o appartenenti a categorie protette (ex art.18 L. 68/99) .

Inoltre la rete Eures rinnova l’opportunità di candidarsi a offerte di lavoro all’estero (Fiandre e, Belgio) con contratto stagionale nel settore agricolo (in base alla stagionalità: raccolta fragole – aprile/ottobre; produzione orticole – tutto l’anno; produzione floricole – tutto l’anno; lavoro serre – maggio-settembre).

Per candidarsi alle offerte è necessario accedere al portale lavoroperte.regione.puglia.it o scaricare l’app gratuita “Lavoro per te Puglia”.

Il supporto necessario ad utenti e imprese per pubblicare annunci o rispondere alle offerte attive è sempre assicurato dai tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi.

I CPI sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche nel pomeriggio dalle 15 alle 16.30) presso le sedi di Brindisi, Ostuni e Francavilla e presso l’Ufficio collocamento mirato disabili, situato in via Tor Pisana, 114 Brindisi (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).

Si caldeggia di consultare giornalmente il portale Lavoro per Te – Regione Puglia, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità lavorative”.

Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL Puglia

Centro Impiego di Brindisi: Via Cappuccini, 111 – Brindisi (BR)

Tel. 0831 544 705 – 706 – 707