“Il consueto appuntamento del venerdì con il report settimanale elaborato dallo staff Comunicazione/Rapporti con i Media dell’Ambito Territoriale di Brindisi di Arpal Puglia attesta che sono 170 le figure professionali ricercate, nella settimana dal 23 al 30 Settembre, nella provincia di Brindisi.

In particolare, sono 33 le possibilità di impiego nell’ambito della sanità, 30 nell’edilizia, 30 nell’ ambito dell’ assistenza domiciliare, 17 nell’ informatico,12 nella ristorazione, 8 nel settore assicurativo, 7 nei servizi, 5 nel settore tessile, 5 nel settore delle pulizie, 4 nel termoidraulico, 3 nel commercio, 3 nell’amministrativo, 4 nel metalmeccanico, 3 nei trasporti, 2 nell’ artigianato, 2 nella manutenzione, 1 nel turismo, 1 nel tecnico.

A questi si aggiungono, come di consueto, tramite Eures, le offerte di lavoro all’estero per operai/ie specializzati/e fisioterapisti/e in Bavaria, personale nel settore della ristorazione in Germania, Game Presenter di lingua italiana a Malta , Agency e Concierge nel settore dello Yachting di lusso, operatori addetti all’assistenza clienti in Grecia e Portogallo, personale nel settore della ristorazione e nel settore delle pulizie a Berlino.

Per le categorie protette si segnala un avviso pubblico di avviamento a selezione riservato a soggetti disabili iscritti nell’elenco speciale ex art. 8 L. 68/99 dell’ambito territoriale di Brindisi per n.1 Operatore Amministrativo/Messo Comunale di Cat B1 presso il Comune di San Pietro Vernotico.

Ampia la rosa delle possibilità nel settore della formazione: dai master di specializzazione usufruibili mediante il progetto Pass Laureati 2022 e proposti da Time Vision ai corsi altamente specializzati in Meccanica, Elettronica, Meccatronica e Biomedicale dell’ ITS Antonio Cuccovillo, dai corsi rivolti a disoccupati/inoccupati anche percettori di NASPI, DIS-COLL o Reddito di Cittadinanza e studenti/esse universitari/ie residenti in tutto il territorio italiano di Pugliaform So.ne.vi sas, ai corsi di formazione professionale rivolti ad appartenenti a categorie protette ex art. 1 L. 68/99 in stato di disoccupazione di Create Connections in partenza a ottobre e quelli di formazione professionale rivolti a disoccupati/e in tutta Italia di CFA .

A ciò si aggiungono, inoltre, i nuovi corsi erogati dall’ Agenzia Formativa Ulisse, tramite il programma “ Garanzia Giovani” .

Per usufruire gratuitamente del servizio pubblico di mediazione domanda/offerta di lavoro, cittadini e imprese possono rivolgersi agli operatori di Arpal Puglia dei tre Centri per l’Impiego dell’Ambito territoriale di Brindisi. Gli sportelli sono aperti al pubblico tutti i giorni (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 11.30 e il martedì anche nel pomeriggio dalle 15.00 alle 16.30) presso le sedi di Brindisi, Ostuni e Francavilla e presso l’Ufficio Collocamento Mirato Disabili, situato in via Tor Pisana, 114, Brindisi (per info e contatti: www.arpal.regione.puglia.it).

Si consiglia di consultare quotidianamente il portale Lavoro per Te – Regione Puglia, per rimanere sempre aggiornati sulle nuove opportunità lavorative ”

