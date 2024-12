Arriva a Brindisi, dal 18 dicembre al 4 gennaio “Il Pianeta degli alberi di Natale”, iniziativa è promossa dal Comune di Brindisi – Settore Politiche Sociali, in collaborazione con la Cooperativa Sociale “Amani”.

“A chi crede nella necessità che l’immaginazione abbia il suo posto nell’educazione; a chi ha fiducia nella creatività infantile; a chi sa quale valore di liberazione possa avere la parola“.

Prendendo spunto da queste parole di Gianni Rodari i Servizi La Città dei Ragazzi e Cag hanno organizzato un ricco calendario di eventi, attività e laboratori che condurrà i partecipanti in un viaggio verso un pianeta speciale: “Il Pianeta degli Alberi di Natale”.

A partire da mercoledì 18 Dicembre alle h 17.00, ogni giorno i bambini/e e i ragazzi/e conosceranno un pezzettino di questa storia di Rodari e avranno modo di cimentarsi in tanti laboratori e attività diverse che proveranno a mettere al centro dell’esperienza educativa il bambino, creando occasioni, spazi e situazioni in cui lo stesso è partecipe di una creazione: lo strumento di questa creazione sarà la parola.

Montare e smontare storie, fare con le mani, immaginare mondi aiuteranno alla formazione di una mente libera e creativa․

Il viaggio condurrà bambini e bambine nella bottega dei regali, in un’officina creativa, nel magazzino delle novità fino alla Centrale del bel Tempo; non mancheranno momenti di allegria tipici del periodo come tombolate e costruzione delle calze della Befana.

Tutte le attività si svolgeranno presso il Centro di Aggregazione Giovanile, Strada per Contardo, 60 Brindisi (Quartiere Paradiso), sono rivolte a bambine e bambini dai 6 ai 13 anni.

L’attività gratuita prevede la prenotazione obbligatoria, a partire dal 12 dicembre attraverso Facebook: Cag Brindisi per i Giovani, Cel: 375.8470747 e Tel: 0831.453592