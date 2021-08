La Scuola di Teatro Circo TenRock con sede presso Contrada Marmorelle di Brindisi, grazie al contributo liberale di Banca Intesa San Paolo, avvia un attività gratuita per la diffusione e per l’apprendimento delle arti circensi, rivolte a giovani di età compresa tra i 15 ed i 25 anni residenti in Italia e all’estero.

Il progetto dalla durata di 6 mesi che ha come oggetto la selezione a bando per la formazione di un circo sociale, sarà programmato indicativamente dal mese di gennaio al mese di giugno 2022 e si svolgerà presso gli spazi della Cooperativa Sociale TenRock.

Quattro le arti performative che i giovani avranno l’opportunità di apprendere, a cura di figure professionali di comprovata esperienza in ambito circense e/o drammaturgico: quello in “Giocoleria” e quello in “Acrobatica a terra” , quello di “Equilibrismo” e quello di “Acrobatica Aerea”. Il corso avrà luogo a Brindisi, per una durata totale di 100 ore, ed è finalizzato ad occasioni di confronto con la messa in scena di uno spettacolo performante.

Per la partecipazione del corso, sarà data priorità, ai fini della gratuità, ai giovani provenienti da famiglie a basso reddito e oltre ai partecipanti selezionati per la gratuità, potranno essere ammessi ulteriori 8 partecipanti con riserva di frequenza. Per partecipare è necessario inviare la richiesta visibile dal sito www.tenrock.it entro il giorno 31/10/2022 tramite posta elettronica all’indirizzo tenrocktubo@gmail.com.

Sulla base delle richieste ricevute, un’apposita Commissione, formata dal Responsabile del progetto ed ulteriori 3 membri, selezionerà i giovani che avranno diritto alla partecipazione gratuita.