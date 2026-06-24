Arriva a Brindisi il “Festival del Mito – I Miti e le Donne”.

La rassegna propone un calendario di spettacoli, laboratori e momenti di approfondimento dedicati alle figure femminili della tradizione mitologica, reinterpretate attraverso linguaggi artistici contemporanei.

Il Festival si aprirà il 2 luglio presso il Chiostro del Museo Ribezzo con il talk inaugurale Le donne protagoniste del Festival: Medea, Penelope, Arianna, Aracne e le altre, momento di confronto e approfondimento che vedrà la partecipazione di Emilia Mannozzi, Antonella Antonazzo e Alessandra Pizzi. Al termine dell’incontro, il pubblico potrà dialogare con il cast di Medea prima della rappresentazione dello spettacolo, presentato in anteprima nazionale con Edoardo Siravo e Francesca Bianco per la regia di Carlo Emilio Lerici.

Lo spettacolo andrà in scena presso Santa Spazio Culturale (Ex Convento di Santa Chiara) e l’ingresso è previsto con biglietto.

Il 3 luglio sarà dedicato ad Aracne, figura simbolo di creatività e trasformazione. Il laboratorio Dal mito di Aracne alla pizzica guiderà i partecipanti in un percorso tra danza e movimento scenico, mentre la serata proseguirà con La Ronda di Aracne, appuntamento dedicato alle musiche e alle danze della tradizione popolare del Mediterraneo.

I due appuntamenti si svolgeranno presso il Chiostro del Museo Ribezzo e la partecipazione sarà possibile previa prenotazione.

Il 4 luglio, presso il Chiostro del Museo Ribezzo, il Festival aprirà uno spazio dedicato alla voce e al racconto con il Laboratorio di lettura ad alta voce, coordinato da Alessandra Pizzi, seguito dalla restituzione pubblica Le voci del mito, occasione per condividere testi e narrazioni ispirati al mondo dell’antichità. Anche in questo caso la partecipazione sarà possibile previa prenotazione.

Dopo una breve pausa, il programma riprenderà il 9 luglio con un incontro tra pubblico e artisti dedicato a Penelope. Fine del Viaggio, spettacolo tratto dal romanzo di Maria Grazia Ciani. In scena la compagnia ErgoSum con la regia di Alessandra Pizzi, per una rilettura intensa e contemporanea della figura di Penelope, presentata in prima nazionale presso Santa Spazio Culturale (Ex Convento di Santa Chiara). L’ingresso è previsto con biglietto.

La rassegna si concluderà il 16 luglio con Arianna – Istruzioni per uscire dal labirinto, spettacolo interpretato da Debora Caprioglio e diretto da Alessandra Pizzi, preceduto dall’incontro con il pubblico dedicato al percorso creativo dell’opera. Anche questo appuntamento sarà presentato in anteprima nazionale presso Santa Spazio Culturale (Ex Convento di Santa Chiara). L’ingresso è previsto con biglietto.

Con il Festival del Mito prosegue il percorso di collaborazione tra Ergo Sum Produzioni e il Museo Ribezzo, un’intesa che si rinnova attraverso la realizzazione di progetti culturali condivisi dedicati alla valorizzazione del territorio e alla diffusione delle arti performative.

Attraverso linguaggi diversi – dal teatro alla lettura, dalla danza alla musica – il Festival del Mito propone un viaggio che mette in dialogo tradizione e contemporaneità, riportando al centro figure femminili capaci di raccontare, ancora oggi, le contraddizioni e le aspirazioni dell’essere umano.

I biglietti saranno in vendita sul circuito Ciaotickets e

presso PLANETWIN 365 – Via Sicilia, 57, 72100, Brindisi (BR)

Per info e prenotazioni 3279097113 (anche whatsapp)

L’evento è realizzato da Ergo Sum Produzioni in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Brindisi, il Museo Ribezzo, la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, il Comune di Brindisi e Puglia Culture con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Intervento finanziato con risorse del Fondo Sviluppo Coesione 2021–2027.

Per maggiori informazioni, interviste o materiali stampa, si prega di contattare ergosum.ufficiostampa@gmail.com o il numero +39 327 909 7113