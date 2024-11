Dal 22 novembre arriva in radio “Amore Universale” il nuovo singolo di Don Cosimo Schena, brano coinvolgente e proprio come dal titolo universale, disponibile in digitale dallo stesso giorno (Musica è / Believe).

«”Amore Universale”, con cui voglio comunicare un messaggio di speranza e amore universale a tutte le persone perché, sentano che, nonostante le difficoltà, c’è sempre spazio per la rinascita e per un amore che abbraccia tutti, è nata dal desiderio di esprimere un sentimento che va oltre i confini personali e abbraccia l’umanità intera. La canzone è arrivata in un momento di riflessione profonda, quando sentivo il bisogno di condividere un messaggio di unità, speranza e – racconta Don Cosimo Schena – durante questo percorso, ho incontrato Luca Sala e Laura Pirrigheddu, che hanno scritto le musiche. Mimmo Mignogna, discografico con il quale avevo collaborato qualche anno fa come autore del testo di “Soffio sul tuo cuore”, si è detto entusiasta e ha voluto sostenere questo progetto che è solo all’inizio. Parte del ricavato andrà ad aiutare l’ODV Il Muro Invisibile, che si occupa di persone in difficoltà ma anche di animali. Infatti, uno dei miei sogni è aprire un santuario per animali, dove possano trovare rifugio e amore. »

Qui il video lyrics:

“Amore Universale” è un inno alla speranza e alla rinascita. Nella malinconia di un momento di solitudine, emerge la fiducia in un nuovo inizio, un sole che porta vita e luce. Con parole semplici e genuine, questo testo racconta il desiderio di un amore che trascende il tempo e lo spazio, capace di risanare cuori feriti e unire le anime. Un invito a sognare l’impossibile e a riscoprire la bellezza nelle piccole cose, come un vento nuovo che non cancella niente di ciò che amiamo, ma che ci porta verso nuove avventure. Questo è l’amore universale: un abbraccio che abbraccia tutti, senza distinzioni.

Don Cosimo Schena nasce a Brindisi il 1° giugno 1979, e fin da bambino dimostra un’inclinazione particolare per la poesia e per la scrittura, come se quelle parole, così semplici e luminose, fossero un rifugio in cui scoprire la sua verità. Nonostante intraprenda inizialmente gli studi in ingegneria informatica, un desiderio profondo lo porta a cambiare direzione: nel 2002 abbandona l’università per seguire una chiamata più intima, entrando in seminario. Qui, tra meditazione e studio, matura quella sensibilità spirituale che diventerà il tratto distintivo del suo percorso.

Nel 2009 viene ordinato sacerdote, e il suo cammino intellettuale e religioso prosegue con la laurea in filosofia e un dottorato alla Pontificia Università Lateranense, dove si addentra nelle visioni di misticismo e totalitarismo di Simone Weil. La sua ricerca va oltre la semplice speculazione: per Don Cosimo, infatti, la filosofia diventa un mezzo per avvicinare il sacro all’umano, trasformando concetti astratti in espressioni d’amore e accoglienza, come mostrano i suoi scritti pubblicati nel 2016, che gli valgono il soprannome di “poeta dell’amore di Dio”.

Nel 2020, spinto da una volontà di dialogo aperto e universale, Don Cosimo decide di approdare sui social media. Con un linguaggio schietto e accessibile, racconta il messaggio evangelico, guadagnandosi l’affetto di un milione di follower, rendendolo il sacerdote italiano più seguito dopo Papa Francesco. Al suo impegno filosofico e religioso si unisce anche quello psicologico, con una laurea in psicologia clinica e dinamica e l’avvio di una specializzazione in psicoterapia. La sua missione si arricchisce di nuovi temi, dalla salute mentale alla spiritualità, dalle riflessioni esistenziali all’amore per la natura e gli animali, che diventano protagonisti delle sue video-riflessioni.

Don Cosimo è attivo nella chiesa di San Francesco d’Assisi a Brindisi, e i social media diventano per lui un luogo di incontro e di conforto, dove la sua rubrica “30 secondi per te” risponde alle domande più intime sulla fede e sul senso dell’esistenza. Ma l’impegno del sacerdote va oltre il digitale: la sua passione per la natura lo porta anche in televisione, dove è ospite in trasmissioni come “Dalla parte degli animali” su Rete 4 e inviato per i santuari nel programma “I Fatti Vostri” su Rai 2. In questi spazi, parla degli animali come creature sacre, testimoni di un amore incondizionato che riflette quello divino e necessitano di essere rispettati e protetti.

Don Cosimo porta un messaggio che unisce fede e ragione, intrecciando la spiritualità con la vita quotidiana e integrando la religione con la psicologia. È un sacerdote moderno che osserva il mondo con attenzione e offre un sostegno spirituale concreto a chi ne ha bisogno.

Don Cosimo Schena è su Instagram Facebook TikTok YouTube