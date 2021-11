more

In uscita il 22 novembre, “Mancologia” (Edizioni Lungoviaggio LunaRock), il nuovo disco del cantautore brindisino Gianluigi Cosi.

L’album contiene dieci brani originali, di cui “Le balene dormono in piedi”, con la partecipazione di Luigi D’Elia, e una poesia di Alda Merini, “Ci sono notti che non accadono mai”.

A breve e’ anche prevista l’uscita del singolo “Punti fermi” che sarà accompagnato da un video clip.

Gli arrangiamenti, mastering e la grafica di copertina sono curati da Fabio Masi (Studio Famas).

“Mancologia” è un disco di belle canzoni, fatto di sentimenti semplici e condito con una musica che pare provenire da un mondo interiore.

Gianluigi Cosi prosegue il percorso come musicista in un periodo di profonda creatività dove se ne apprezzano tutte le sfumature come poeta e scrittore, a testimonianza di una ricerca continua di raccontare storie e diffondere messaggi di impegno ed empatia.

“Mancologia” è un disco che si scopre canzone dopo canzone. I testi sono chiarissimi e diretti. Gianluigi Cosi si dimostra, come sempre, artista sincero e col cuore on mano.

MARCO GRECO