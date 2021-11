more

L’arte entra nelle vetrine dei negozi della città e si trasforma in una mostra diffusa.

E’ questa una iniziativa della Out Gallery che, dal 3 dicembre 2021 al 9 gennaio 2022, coinvolgerà 21 negozi del centro cittadino di Brindisi pronti ad esporre nelle loro vetrine le opere di 12 artisti. L’evento che prende il nome di “Out Gallery 2021 – mostra diffusa nelle vetrine della città” sarà presentato nell’ambito di una conferenza stampa che si svolgerà lunedì prossimo, 29 novembre 2021, alle ore 10.30, presso Nervegna-Caffè Letterario a Brindisi. Questa iniziativa ha l’obiettivo di portare l’arte contemporanea fuori dai luoghi convenzionali ed avvicinarla alla gente ed al contempo “fare squadra” con le attività commerciali. In questo modo il pubblico potrà conciliare cultura e shopping in un’unica soluzione.

Gli artisti, che partecipano all’evento, sono 12 e sono tutti del territorio, ma con percorsi già concreti e con un vissuto artistico di tutto rispetto. Questi i nomi: David Cesaria, Giuseppe Ciracì, Giulia Cristofaro, Enzo De Giorgi, Massimo De Gironimo, Semira Forte, Leonardo Librandi, Sandro Marasco, Nancy Motta, Nuno Nascimento, Margherita Ragno e Francesca Speranza.

In ogni vetrina, l’opera sarà accompagnata da un qrcode, che rimanda ad una scheda descrittiva ed alla mappa del percorso espositivo.

L’opening della mostra diffusa avrà luogo venerdì 3 dicembre, alle ore 18, di fronte alla vetrina che apre il percorso-artistico, Spagnolo Sport in corso Umberto I. Alla presenza delle curatrici Ilaria Caravaglio, Valeria Gatti e degli artisti sarà possibile partecipare ad un tour guidato fino al lungomare Regina Margherita, presso Hdl (Casa del Turista), postazione conclusiva dell’esposizione.

La stampa è invitata a partecipare alla conferenza di presentazione che si terrà 29 novembre 2021, alle ore 10.30, presso Nervegna – Caffè Letterario a Brindisi.

Di seguito l’elenco delle attività commerciali aderenti all’iniziativa: Adularia, Anna Longo, Barrique, Casa del Turista HDL, Cammarota, Coverland, De Bernardi, Eddicot, Le colonne viaggi, Materia, Noha, Nuzzo gioielleria, Portico 12, Portobello’s, Savarese, Scagliarini, Spagnolo sport, Tirisi, Kiara, Zona, Caffetteria Letteraria Nervegna.

