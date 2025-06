Non sono bastate le 5000 firme di cittadini contrari alla fine dell’esperienza comunale dell’asilo nido Paradiso, così come non è bastato un intero quartiere , le educatrici, in definitiva una città che ritiene sbagliata la scelta di passare ad una Cooperativa La gestione del nido Paradiso, con 8 educatrici comunali con esperienza decennale.

Eppure il centro destra con l’amministrazione Marchionna si era presentata come quella del dialogo, delle periferie.

Invece chiusura totale all’ascolto ed al dialogo.

La Giunta ha deciso che la prima classe , i lattanti, verrà gestita da una Cooperativa, e successivamente dal prossimo anno tutto l’asilo.

Come? Servizio in appalto ? Concessione non è dato sapersi ( la cosa non è indifferente in termini di procedure e costi).

Ma la chicca è sul personale comunale le 7 educatrici e la coordinatrice: Dal 1 gennaio 2026, cioè a metà anno scolastico, il 50% passerà negli uffici del Comune.

Si annullano decenni di esperienza e soprattutto cosa succederà durante l’anno scolastico?

Dei bimbi di 1-3 anni inizieranno l’anno a settembre con le educatrici ed a metà anno saranno affidati ad altre educatrici da assumere?

È tutto senza alcun senso, nessun vantaggio economico per il Comune, solo confusione.

Pagheranno solo I bimbi, le loro famiglie e le educatrici.