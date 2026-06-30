È il dottor Luigi Vernaglione il nuovo direttore sanitario della Asl Brindisi.

La nomina è stata formalizzata con la deliberazione del direttore generale Maurizio De Nuccio. Succede al dottor Vincenzo Gigantelli, passato alla direzione sanitaria della Asl Taranto. Luigi Vernaglione è direttore della Struttura complessa di Nefrologia e Dialisi della Asl, componente del comitato del Centro regionale trapianti, coordinato dal professor Loreto Gesualdo, e del direttivo nazionale della Società italiana per l’Ipertensione arteriosa. È docente di Nefrologia nel Polo universitario Vittorio Valerio di Brindisi dell’Università degli Studi di Bari, autore e co-autore di 58 lavori scientifici pubblicati su riviste nazionali e internazionali, di capitoli in 6 volumi e di 177 contributi scientifici presentati nei congressi.

“Il dottor Luigi Vernaglione – ha dichiarato il dg De Nuccio – è un punto di riferimento in Puglia per la Nefrologia, la dialisi e i trapianti di rene e per la promozione della cultura della donazione. Con la sua nomina l’azienda si avvale di un professionista di altissimo profilo, che unisce a una solida e riconosciuta competenza clinica una profonda conoscenza del territorio e una consolidata esperienza gestionale e manageriale. Il suo percorso, maturato negli anni all’interno della nostra rete ospedaliera e arricchito da esperienze scientifiche internazionali, rappresenta una garanzia di continuità e, al tempo stesso, uno stimolo per affrontare le sfide che attendono la sanità brindisina. A lui rivolgo i miei più sinceri auguri di buon lavoro, certo che saprà contribuire con dedizione al miglioramento dei servizi a favore dei cittadini”.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI