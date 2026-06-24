June 24, 2026
Giu 24, 2026    Posted by    news

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonio Scianaro

“Questa mattina ho invitato il direttore generale della Asl Br, Maurizio De Nuccio, a procedere con urgenza alla nomina di un nuovo direttore sanitario della Asl a seguito delle recenti dimissioni di Vincenzo Gigantelli

Il ruolo di direttore sanitario è cruciale per garantire una gestione efficace delle numerose e complesse problematiche che caratterizzano la nostra azienda sanitaria. È fondamentale che la Asl Brindisi possa contare su una guida competente e esperta, in grado di affrontare le sfide quotidiane e di garantire un servizio di qualità ai cittadini.

Ritengo che un intervento tempestivo in tal senso sia necessario ad assicurare la continuità delle attività e contribuisca parallelamente a rafforzare la fiducia della comunità nei confronti della Asl”./comunicato

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