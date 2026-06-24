Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonio Scianaro

“Questa mattina ho invitato il direttore generale della Asl Br, Maurizio De Nuccio, a procedere con urgenza alla nomina di un nuovo direttore sanitario della Asl a seguito delle recenti dimissioni di Vincenzo Gigantelli

Il ruolo di direttore sanitario è cruciale per garantire una gestione efficace delle numerose e complesse problematiche che caratterizzano la nostra azienda sanitaria. È fondamentale che la Asl Brindisi possa contare su una guida competente e esperta, in grado di affrontare le sfide quotidiane e di garantire un servizio di qualità ai cittadini.

Ritengo che un intervento tempestivo in tal senso sia necessario ad assicurare la continuità delle attività e contribuisca parallelamente a rafforzare la fiducia della comunità nei confronti della Asl”./comunicato