Nell’attesa che la Carovana Rosa si fermi nella nostra città, nell’ambito delle iniziative promosse da Comitato di Tappa, l’associazione FIAB Brindisi (Federazione Italiana Ambiente Bicicletta) propone tre appuntamenti.

Il primo, “aspettando il Giro andiamo in giro”, sarà per domenica 6 settembre, una ciclo passeggiata lungo il percorso di quella che sarà la prossima pista ciclabile sulla litoranea a nord di Brindisi.

Il secondo è previsto per i giorni dal 18 al 20 settembre. “Da Matera a Brindisi”, un breve viaggio in bicicletta, una rivisitazione in chiave cicloturistica della tappa che unisce le due città.

Il terzo è invece , “Brindisi Rosa”, che si terrà domenica 4 ottobre e sarà una ciclopasseggiata che porterà a visitare le cantine brindisine che partecipano all’iniziativa proponendo la degustazione dei loro vini rosati.

Maggiori informazioni sul sito www.fiabrindisi.it o scrivendo a info@fiabrindisi.it