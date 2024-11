“Aspettando San Martino”, una serata speciale dedicata ai sapori del territorio, è in programma per domenica 10 novembre in piazza Commestibili a Mesagne, a partire dalle ore 20:00.

Organizzato dal Comitato di Gestione insieme alle attività della Piazza, con il patrocinio del Comune di Mesagne, l’evento celebrerà la tradizione enogastronomica con una selezione dei migliori vini delle aziende locali raccontati dai sommelier di AIS Puglia – delegazione Brindisi. I visitatori potranno gustare prodotti tipici che esaltano i sapori del territorio. Alle 20:30 la serata si accenderà con la musica dal vivo del Salvatore Galeanda Trio, per una fusione esplosiva di pizzica, sonorità arbëreshë e ritmi world music. Con melodie che intrecciano radici e innovazione, il trio trasporterà il pubblico in un viaggio musicale vibrante e indimenticabile.

I ragazzi del Piccolo Cinema Ken Loach terranno aperta la sala per farla conoscere a chi ancora non ha avuto occasione per farlo e intratterranno i più piccoli con truccabimbi a tema e un angolo pop-corn. Un piacevole appuntamento, per unire gusto, musica e convivialità, e raccontare così le eccellenze di Mesagne.

Saranno presenti le migliori cantine locali: Bellamarina, Il Sole di Argiano, Masciullo, Moccari, Risveglio, Tenute Lu Spada, presenti per far scoprire cuore e carattere dei loro vini.