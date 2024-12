Sei attività commerciali di San Pietro Vernotico hanno subito un attacco da parte della criminalità organizzata. Si tratta di negozi situati sulla centralissima via Brindisi e questo dimostra il fatto che la malavita ormai agisce in maniera sfrontata.

I danni provocati sono notevoli, ma ciò che preoccupa è anche il clima di sfiducia che Confcommercio, così come la locale associazione “A.ArtCom”, hanno più volte denunciato.

Da qui la richiesta di impiego, da parte delle forze dell’ordine, di più uomini e mezzi, in aggiunta all’invito all’Amministrazione Comunale ad attivare ogni possibile iniziativa per realizzare un circuito efficiente di videosorveglianza che rappresenti una forma di tutela per le attività imprenditoriali di San Pietro V.co.

Confcommercio, pertanto, resta a totale disposizione delle istituzioni preposte per fornire piena collaborazione in tal senso.

Gianni Corciulo – Presidente Confcommercio Brindisi