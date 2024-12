A ridosso delle festività natalizie, si è concluso il tour nelle Scuole brindisine sulla campagna di sensibilizzazione dei botti di Capodanno, le Scuole che sono state interessate sono la De Marco e Ferraris, la Scuola Europea, il plesso Mantegna 23 nel rione S.Elia, e infine il plesso Crudomonte nel rione Commenda.

Gli incontri sono stati fatti nelle rispettive aule magne con le numerosissime classi accompagnate dai loro docenti, gli stessi hanno assistito con molta attenzione ai consigli che venivano impartiti dai alcuni componenti dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, che grazie anche alle slide, e diapositive e filmati e molto toccanti, tenevano gli astanti molto attenti a tutto ciò che spesso viene sottovaluto, ovvero i pericoli che sono sempre nascosti, ma che possono creare piccoli o grandi danni a persone, animali e beni immobili, come ci racconta il formatore dell’incontro il Consigliere Nazionale dell’A.N.VV.F. Maurizio Saponaro, che si è avvalso della preziosa testimonianza del suo caro amico Antonio Cassano, che in tutti questi incontri ha voluto fortemente partecipare, raccontando la sua brutta avventura di un lontano Capodanno, quando era ancora nella sua giovanissima età dei suoi soli 18 anni, oggi ne ha 47, dove a causa di un ordigno artigianale che gli scoppiò addosso, e che gli fece perdere completamente la mano destra e un dito della sinistra, riportando anche gravi ustioni in varie parti del corpo, ma la cosa più grave è di aver perso la vista a entrambi gli occhi, la sua storia la racconta ai ragazzi in circa dieci minuti e lo fà con grande enfasi, raccomandando a tutti di non fare mai quello che poi è successo a lui, perché le conseguenze sia materiali che psicologiche, se li porta con sé per tutta la vita.

Altre testimonianze dirette sugli interventi dei VV.F. nelle notti di Capodanno, sono state fatte dai già Capo-Reparto dei Vigili del Fuoco Antonio Zacheo e Domenico e Francesco, che hanno descritto alcuni episodi di spegnimento di incendi vari, dovuti proprio ai botti di Capodanno.

Alla Fine dell’incontro tutti hanno accettato di buon grado il forte messaggio fatto di consigli appropriati, sottolineandolo tutto ciò con un caloroso applauso, i Vigili del Fuoco in quiescenza hanno omaggiato gli alunni con delle riviste dei VV.F., infine non sono mancati i complimenti e i ringraziamenti dei docenti, che hanno già richiesto di rifarlo il prossimo anno con altrettanti alunni.