Il platinum sponsor della stagione sportiva 2021/22 sarà ATTAL Group, realtà a cui appartengono le società Temporary & Lavorint Spa che confermano il proprio sostegno alla Happy Casa Brindisi.

Il marchio ATTAL Group sarà presente sulle divise ufficiali in occasione degli impegni ufficiali nel campionato di Serie A e nella FIBA Basketball Champions League.

Il gruppo ATTAL si attesta al sesto posto in Italia per volumi, potendo contare su ottanta filiali in tutte le regioni, oltre millesettecento dipendenti ogni anno, tremila aziende clienti e un tasso di stabilizzazione che supera il 38%, fra i più alti nello stesso scenario nazionale nonché motivo di orgoglio per l’intero gruppo. Temporary, Lavorint, Tempus, Abea Form, Assist e Sole in Me Resort sono parte integrante della grande famiglia ATTAL dalla crescita e sviluppo continuo attraverso progetti di mergers and acquistions.

Le dichiarazioni di Michele Carriero: “La stagione 2020/21 è stata esaltante, un campionato che ha emozionato tutti e che passerà alla storia. È mancato pochissimo al raggiungimento degli obiettivi più ambiziosi, ma le premesse ci sono tutte e la voglia di vincere è più forte che mai anche quest’anno. La stessa determinazione che contraddistingue il brand ATTAL da sempre. Un grande famiglia che vuole continuare a crederci e investire in un team che vale e che farà sempre meglio. Ad majora semper”.

Il commento del General Manager Tullio Marino: “Una partnership rinnovata e rinforzata che inorgoglisce la nostra società. ATTAL è un gruppo leader a livello nazionale nel suo settore, accomunare i nostri valori e brand è indice dell’ottimo lavoro svolto in questi anni a livello marketing e commerciale. Il nostro progetto proseguirà in Italia e in Europa affinchè la crescita sia costante e continuativa nel tempo. Grazie al gruppo ATTAL per il sostegno e la fiducia mostrata nel nostro team”.

Un legame con la Stella del Sud che si rinforza dopo una stagione ricca di successi, gioie ed emozioni in campo nazionale e internazionale.

