Il gruppo consiliare di Futuro Nazionale condanna con fermezza quanto accaduto sulla diga di Punta Riso dove ignoti hanno distrutto a colpi di pietra l’impianto fotovoltaico in corso di realizzazione sulla parete paraonde.

Siamo di fronte all’azione di vandali le cui gesta servono solo a mettere in cattiva luce i cittadini di Brindisi. Intendiamoci, noi non eravamo e non siamo d’accordo sull’ubicazione di questo impianto fotovoltaico, ma il tutto rientra in una dialettica politica che ci vede impegnati a difendere la perfetta integrazione tra il porto e la città, anche attraverso la richiesta di piena condivisione degli interventi infrastrutturali progettati per aree frequentate dai cittadini, come la diga di Punta Riso.

Ci auguriamo, pertanto, che gli autori di questo gesto inaccettabile vengano quanto prima assicurati alla giustizia, così come correttamente auspicato dal Presidente dell’Autorità Portuale.

Nicola Di Donna – capogruppo Futuro Nazionale