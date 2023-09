La devastazione del terminal passeggeri di Costa Morena e del negozio Cisalfa al Brin Park, ultimi in ordine di tempo, i recenti danneggiamenti della piscina comunale, i continui furti perpetrati nelle scuole e nelle abitazioni nelle scorse settimane, gli incendi dolosi e i furti d’auto sono episodi che stanno facendo montare un crescente sentimento di insicurezza tra i brindisini.

Ribadiamo la nostra piena solidarietà a tutta la collettività portuale dell’Adspmam, alla proprietà ed ai dipendenti del negozio Cisalfa, alla comunità scolastica brindisina ed ai cittadini colpiti dalle razzie.

Siamo consapevoli che non basta esprimere vicinanza ma servono azioni concrete che non possono limitarsi a comunicati stampa, seppur autorevoli. Serve l’intervento diretto del Governo nazionale mediante il potenziamento dei servizi di controllo del territorio con l’invio di uomini e mezzi. Anche il Comune di Brindisi potrà fare la propria parte potenziando gli organici della Polizia Locale.

Auspichiamo la convocazione di un comitato ordine e sicurezza straordinario affinché si possano valutare e coordinare le azioni da mettere in campo per combattere la recrudescenza criminale e dare maggiore serenità alle Istituzioni, alle imprese ed a tutti i cittadini.

Partito Democratico di Brindisi