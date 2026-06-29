“A nome mio personale e dell’Amministrazione comunale che guido, esprimo piena e convinta solidarietà al presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (AdSPMAM), per il grave atto vandalico e intimidatorio, compiuto nella notte scorsa ai danni del cantiere per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico sulla diga di Punta Riso, nel porto di Brindisi”. Il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, nel condannare il grave gesto consumatosi ai danni di una infrastruttura in corso di realizzazione ha aggiunto: “In una realtà, nella quale è in atto con molta convinzione la transizione energetica da fonti fossili a fonti rinnovabili, episodi come quello appena consumatosi, che danneggiano gravemente un’infrastruttura innovativa concepita per coniugare sostenibilità ambientale, efficientamento energetico e sviluppo della logistica portuale, generano seri dubbi anche in ordine alla consapevolezza, che una sparuta minoranza di cittadini ha del particolare momento, che la comunità tutta vive sul versante del cambiamento epocale che la transizione stessa impone”.