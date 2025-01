FULL TIME 118 Sanitaservice ASL Brindisi

Impegni di tutte le parti per determinare l’aumento orario di tutto il personale 118 SANITASERVICE ASL Brindisi

Oggi in Terza Commissione Sanità della Regiome Puglia,su richiesta delle OOSS si e tenuta l’audizione per il completamento orario del personale Part-Time del 118 dopo l’esposizione delle OOSS e la conferma dell’esigenza da parte di Sanitaservice e di Asl Brindisi di raggiungere l’obiettivo anche per effetto dell’utilizzo di lavoro aggiuntivo per compensare le ore necessarie alla copertura dei turni nelle postazioni.

Il dipartimento Salute della Regione Puglia prendendo atto dell’esigenza, ha preso in carico tutta la documentazione per le verifiche del caso per poter autorizzare l’aumento orario.

Il presidente della Commissione dr Mauro Vizzino ha stabilito convocazione per il 12 febbraio per avere riscontro sulle richieste di tutte le parti.

La FP CGIL Brindisj che oggi ha partecipato con una delegazione di lavoratori che ha accompagnato il SG Luciano Quarta FP CGIL Brindisi, fiduciosi che la vicenda si risolva nel breve periodo, quanto avvenuto oggi è un passo importante verso il riconoscimento del lavoro svolto da questa platea di lavoratrici e lavoratori, che dopo 2 anni di impegno devono necessariamente avere un contratto full time quanto prima, una necessità che è una risposta alle esigenze di cura del territorio della provincia di Brindisi che merita una copertura massima del Servizio Emergenza Territoriale 118.

Questo risultato si unisce a quanto si è riusciti ad ottenere per il personale ausiliariato in una riunione tenutasi in ASL Brindisi dove al personale ausiliariato viene riconosciuto l’aumento orario a 27 ore, con l’obiettivo del FULL Time anche per tutto il personale precario di oggi e di domani, perchè la Funzione Pubblica CGIL Brindisi, come sempre dichiarato su ogni tavolo, chiederà sempre il superamento del Part-time involontario di lavoratrici e lavoratori.

Luciano Quarta

Segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Brindisi