È terminato da pochi giorni l’anno sportivo 2020/2021 per la società brindisina di basket giovanile, con grande soddisfazione da parte di tutti i soci, della dirigenza e dello staff tecnico.

La società brindisina è stata l’unica società locale a partecipare ai campionati giovanili regionali per quest’ultima stagione.

Le squadre under 13, under 15 eccellenza, under 16 eccellenza e under 20 allenate da Rosaria Balsamo, Sandro Arrighi e Sergio Gervasi si sono infatti confrontate con le altre squadre pugliesi che hanno affrontato questa “insolita” e impegnativa stagione sportiva.

La Societá ha deciso di far tornare i propri ragazzi sui campi da gioco dopo un periodo che, a causa del Covid, li ha visti purtroppo per un lungo periodo fermi spesso nelle proprie abitazioni e “questo era quello che più interessava”, come afferma il presidente dell’Aurora Fabio Minieri.

Dapprima all’aperto, poi presso le strutture comunali, gli atleti hanno ripreso gli allenamenti e successivamente le competizioni con enormi sforzi organizzativi ed economici, osservando scrupolosamente il protocollo stilato dalla Fip, sottoponendo i ragazzi a tamponi entro 48 ore prima di ogni partita.

Anche quest’anno le squadre Aurorine si sono distinte nelle diverse categorie, riportando importanti vittorie.

Menzione speciale va fatta alla squadra allenata da Coach Rosaria Balsamo, che con una gruppo di ragazzi affiatati e ben consolidato da anni, ha avuto accesso alla fase finale, disputando due combattutissime partite contro Il Basket Matteotti Corato e Fortitudo Francavilla Fontana.

La preparazione degli atleti dell’Aurora Brindisi proseguirà anche nel periodo estivo e li vedrà impegnati in tornei ed amichevoli.

La dirigenza è già al lavoro per allestire le varie leve ed organizzare il il nuovo anno sportivo, nella convinzione che si debba ripartire proprio dallo Sport per infondere motivazione e positività ai giovani della nostra città.

Comunicato Stampa Aurora Brindisi