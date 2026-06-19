L’Aurora Volley Brindisi annuncia l’ingaggio di Sofia Monti, palleggiatrice classe 2000, per la stagione 2026/27. Un acquisto di qualità per il club brindisino, che affida la regia ad un’atleta dal curriculum importante.

La ventiseienne salentina vanta infatti una carriera che l’ha vista protagonista in Serie C, B2 e B1.

Il suo percorso inizia giovanissima, con il debutto in Serie C nel Nike Volley Lecce e una rapida ascesa che la porta in B1 a soli 16 anni con il Maglie. Seguono esperienze in B2 con Oria e Catania e in B1 con Costa Volpino.

Negli ultimi anni il ritorno in Puglia con risultati importanti: la vittoria del campionato di Serie C con il Monteroni, la promozione in B2 con il Nardò e l`esperienza a Isernia sempre nella quarta serie nazionale. Lo scorso anno ha disputato il campionato di Serie C con il Trepuzzi Volley, nel girone pugliese.

Con l’arrivo di Sofia Monti, l’Aurora Volley Brindisi aggiunge esperienza e qualità a un roster che sta prendendo forma in vista del prossimo campionato di Serie C.

“Sofia rappresenta un innesto importante per il nostro progetto. La palleggiatrice è l’anima della squadra e siamo convinti che la sua esperienza e intelligenza tattica, nel contesto che stiamo costruendo con la Coach, possano essere determinanti.” Commenta il Vicepresidente Daniele De Leonardis.

“Ho scelto Brindisi perché ho trovato una società ambiziosa, con obiettivi chiari e tanta voglia di crescere. Mi aspetto una stagione intensa, fatta di sacrificio e impegno. Credo che questo gruppo, supportato da uno staff e una società di qualità, possa dare il massimo.” Le parole della nuova regista biancazzurra.