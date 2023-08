Ancora un’importante conferma in casa Aurora Volley Brindisi. Infatti a pochi giorni dall’inizio della preparazione atletica previsto per lunedì 28 agosto, il coach Raffaele Capozziello potrà contare sull’esperienza e l’affidabilità in difesa del libero Mari Difronzo.

Attesa e meritata conferma quindi per l’esperta giocatrice classe 1989 dopo il buon campionato disputato nella passata stagione caratterizzato da un buon rendimento in campo e dal notevole contributo sia in termini tecnici che di esperienza.

Ricordiamo che Maria “Mari” Difronzo, è stato uno dei primissimi acquisti del sodalizio biancazzurro nella passata stagione, ritornando a calcare i campi da gioco dopo qualche anno di inattività. Forse è proprio per riconoscenza nei confronti della società brindisina che l’esperta giocatrice ha rifiutato qualsiasi altra proposta proveniente da altre squadre dimostrando così il suo attaccamento alla maglia biancazzurra e la volontà di continuare a far parte di un progetto nel quale si sente fortemente coinvolta.

Messo a posto questo importantissimo tassello, la dirigenza è adesso al lavoro per assicurare allo staff tecnico le atlete necessarie al completamento del roster. A breve sarà ufficializzato l’ingaggio di un altro libero, con ogni probabilità un giovane prospetto di belle speranze, e due o tre giovanissime di talento che possano entrare nelle rotazioni.

In attesa degli ultimi arrivi le giocatrici e lo staff tecnico biancazzurro si raduneranno agli ordini di coach Capozziello lunedì 28 agosto presso lo stabilimento balneare Beach One di Brindisi per un primo contatto cui seguirà una sessione di allenamento in piscina.

L’Aurora Volley Brindisi prosegue la sua campagna di rafforzamento annunciando l’acquisizione della giovanissima pallavolista Azzurra Solimeno. Questa mossa di mercato arriva poco prima dell’inizio della preparazione atletica che darà il via ad una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa. L’ingresso della giovane atleta nel roster biancazzurro non solo testimonia l’impegno costante della società nell’individuare e sviluppare nuovi talenti, ma promette anche di essere un valore aggiunto per la squadra.

Cresciuta in uno dei vivai più validi della città, ovvero quello della ASD Brindisi Volley delle sorelle Taurisano, la 17enne laterale brindisina si mette subito in mostra vincendo il campionato provinciale U13 con la maglia del Casale Volley 3. Successivamente, a soli 14 anni, fa il suo esordio in serie C tra le fila della Pallavolo Trepuzzi. La scorsa stagione è stata protagonista nel campionato di serie D con la maglia dell’Assi Manzoni Brindisi raggiungendo l’obiettivo del mantenimento della categoria.

Giocatrice molto versatile, Azzurra ha iniziato a giocare come laterale mettendo in mostra spiccate caratteristiche difensive. Successivamente, anche come conseguenza della sua evoluzione fisica, è stata impiegata proficuamente come palleggiatrice. Grazie alla sua giovane età e alle sue ottime caratteristiche di reattività e ricezione i dirigenti dell’Aurora l’hanno ritenuta adatta come rinforzo per il reparto difensivo.

“Stavamo sondando il mercato in cerca di una giovane giocatrice che potesse completare la nostra retroguardia.” – dichiara il Vice Presidente De Leonardis – “Sono convinto che questa promettente atleta ci riserverà grandi soddisfazioni sia per la sua versatilità che per la sua voglia di apprendere e migliorare. Approfitto di questa occasione per esprimere a nome della società che rappresento la nostra gratitudine alla ASD Brindisi Volley per aver concesso temporaneamente le prestazioni sportive dell’atleta, dimostrando fattivamente un autentico spirito di amicizia e sportività” conclude De Leonardis.

Anche la giovane atleta è entusiasta dell’opportunità di mettersi alla prova in un campionato difficile e competitivo come la serie C pugliese.

“L’Aurora Volley è una società che ho seguito spesso durante la scorsa stagione. Sono stata molto lusingata dell’interesse che ha mostrato nei miei confronti ed estremamente felice di entrare a far parte di questa squadra.” – dichiara la nuova giocatrice biancazzurra – “Sono inoltre molto contenta di ritrovare Coach Casalino che mi ha “cresciuto” nelle giovanili e Coach Capozziello che è stato l’allenatore che mi ha fatto esordire in serie C.” – Nonostante la giovane età Azzurra ha le idee ben chiare sul lavoro che dovrà svolgere – “Sarà molto stimolante per me confrontarmi con giocatrici di grande esperienza dalle quali cercherò di imparare il più possibile. Sono determinata a sfruttare l’occasione che mi è stata concessa, per la quale ringrazio sia L’Aurora che la Brindisi Volley, e punto a conquistare il mio spazio in squadra per aiutare le mie compagne a raggiungere gli obiettivi stagionali.”