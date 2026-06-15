June 16, 2026
Giu 15, 2026    Posted by    Volley

L’Aurora Volley Brindisi annuncia il ritorno di Stefania Padula, centrale leccese di 187 cm, che vestirà nuovamente la maglia biancazzurra nella stagione 2026/27.
Un ritorno voluto dal Presidente Ercole Saponaro e condiviso fin dal primo momento dal Vice Presidente Daniele De Leonardis e dalla Head Coach Cristina Laudisa.
Un innesto di grande spessore che secondo la dirigenza porterà fisicità, tecnica e soprattutto la grande esperienza maturata nelle serie superiori.
Infatti il curriculum di Stefania parla da solo: cresciuta nel vivaio della Nike Volley Lecce, ha collezionato esperienze con Cutrofiano, Manfredonia, Olbia in A2, Offanengo in B1, Chieti, Bisceglie e più recentemente Monteroni e Cagliari.
Una carriera di alto livello che la porta oggi a scegliere Brindisi con consapevolezza e maturità.
“Quando ho parlato con il mio staff della volontà di riportare Padula a Brindisi ho trovato subito piena condivisione. Stefania è un’atleta di categoria superiore, un lusso per il nostro roster. Sono orgoglioso di poterla riavere a Brindisi.” Dichiara il Presidente Ercole Saponaro
Anche la giocatrice è soddisfatta del trasferimento in maglia biancazzurra.
Queste le sue parole:
“Tornare a Brindisi è come tornare a casa. Tra me e questa società ci sono stima professionale e umana profonde. Ritrovare Cristina Laudisa è qualcosa di speciale, è stata un mentore fondamentale nella mia crescita, dentro e fuori dal campo. Da questa stagione mi aspetto un lavoro strutturato e tanta ambizione.”

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