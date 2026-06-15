L’Aurora Volley Brindisi annuncia il ritorno di Stefania Padula, centrale leccese di 187 cm, che vestirà nuovamente la maglia biancazzurra nella stagione 2026/27.

Un ritorno voluto dal Presidente Ercole Saponaro e condiviso fin dal primo momento dal Vice Presidente Daniele De Leonardis e dalla Head Coach Cristina Laudisa.

Un innesto di grande spessore che secondo la dirigenza porterà fisicità, tecnica e soprattutto la grande esperienza maturata nelle serie superiori.

Infatti il curriculum di Stefania parla da solo: cresciuta nel vivaio della Nike Volley Lecce, ha collezionato esperienze con Cutrofiano, Manfredonia, Olbia in A2, Offanengo in B1, Chieti, Bisceglie e più recentemente Monteroni e Cagliari.

Una carriera di alto livello che la porta oggi a scegliere Brindisi con consapevolezza e maturità.

“Quando ho parlato con il mio staff della volontà di riportare Padula a Brindisi ho trovato subito piena condivisione. Stefania è un’atleta di categoria superiore, un lusso per il nostro roster. Sono orgoglioso di poterla riavere a Brindisi.” Dichiara il Presidente Ercole Saponaro

Anche la giocatrice è soddisfatta del trasferimento in maglia biancazzurra.

Queste le sue parole:

“Tornare a Brindisi è come tornare a casa. Tra me e questa società ci sono stima professionale e umana profonde. Ritrovare Cristina Laudisa è qualcosa di speciale, è stata un mentore fondamentale nella mia crescita, dentro e fuori dal campo. Da questa stagione mi aspetto un lavoro strutturato e tanta ambizione.”