Alle ore 03.32 di questa notte, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Brindisi è prontamente intervenuta in via Appia a seguito di una segnalazione di incendio che ha coinvolto un’automobile.

Come si può vedere dall’immagine allegata, le fiamme hanno avvolto il veicolo parcheggiato nelle vicinanze di un edificio.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato tempestivo e ha permesso lo spegnimento dell’incendio, impedendo che le fiamme si propagassero ulteriormente, mettendo in pericolo l’edificio e le strutture circostanti.

Dopo aver domato l’incendio, la squadra ha proceduto alla messa in sicurezza dell’area, scongiurando ulteriori rischi per la cittadinanza e per il traffico nella zona.

Le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento da parte dei Carabinieri intervenuti sul posto, e le autorità competenti stanno conducendo indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto.

Grazie alla prontezza dell’intervento dei Vigili del Fuoco, si è evitato il verificarsi di danni maggiori.