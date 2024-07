Il Partito Democratico di Brindisi desidera esprimere il proprio apprezzamento e fiducia per il lavoro instancabile delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni locali che quotidianamente si adoperano per garantire la sicurezza e il benessere della nostra comunità.

In particolare, ringraziamo il Prefetto Carnevale, il Questore, i comandanti di Carabinieri e Guardia di Finanza e il Comandante della Polizia Locale Orefice per l’impegno profuso costantemente nel mantenere l’ordine pubblico e la sicurezza stradale, nonostante le difficoltà operative che spesso si trovano ad affrontare.

Tuttavia, non possiamo esimerci dal fare nostre le preoccupazioni espresse dai cittadini e dai sindacati delle forze dell’ordine.

Nella città di Brindisi, alle difficoltà derivanti dalla mancanza di decoro e salubrità dei luoghi, si aggiungono ulteriori disagi per la cittadinanza determinati da comportamenti scorretti e pericolosi di alcuni cittadini. Citiamo, ad esempio, la presenza di veicoli in aree interdette, una su tutte il piazzale superiore del Monumento al Marinaio, e l’alta velocità con cui auto e moto percorrono, nelle ore tardo-serali e notturne, arterie importanti come Via Provinciale San Vito, Viale Commenda e Via Caduti di Via Fani. Destano, inoltre, grande apprensione le reiterate corse notturne di auto e moto segnalate in alcuni quartieri periferici della città. Questi episodi mettono a repentaglio l’incolumità di cittadini e bambini, creando un clima di insicurezza che non può essere ignorato.

I sindacati di polizia hanno più volte manifestato il loro disappunto nei confronti del Governo per la carenza di risorse e l’insufficiente organico, che rendono sempre più arduo il compito di garantire un controllo efficace del territorio. È essenziale che vengano stanziati fondi adeguati e assunte nuove forze per rinforzare la sicurezza urbana e tutelare i diritti dei cittadini, come più volte promesso ma mai mantenuto.

Ribadiamo inoltre la necessità di una rapida soluzione della vicenda dei nuovi agenti di Polizia Locale da assumere al Comune di Brindisi dalla graduatoria vigente come promesso con il nuovo piano di fabbisogno del personale.

Questa situazione di stallo non solo penalizza chi ha legittimamente superato le prove concorsuali, ma compromette anche la capacità operativa della Polizia Locale.

Il Partito Democratico di Brindisi continuerà a monitorare la situazione con attenzione e a farsi portavoce delle istanze dei cittadini, auspicando una collaborazione costruttiva con tutte le istituzioni competenti per migliorare la sicurezza e la qualità della vita nella nostra città.

Partito Democratico di Brindisi