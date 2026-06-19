Incidente stradale nella serata di oggi lungo la strada statale 379, nel territorio di Brindisi, all’altezza del distributore Q8.

Per cause in corso di accertamento, una utilitaria Toyota con a bordo due persone è uscita di strada andando a impattare violentemente contro il guardrail laterale.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Brindisi, che ha provveduto a soccorrere gli occupanti del veicolo e a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

I due occupanti dell’auto sono rimasti feriti e sono stati affidati alle cure del personale sanitario giunto sul posto con due ambulanze del 118.

Dalla foto diffusa dai Vigili del Fuoco si nota come l’autovettura, dopo l’impatto, sia rimasta parzialmente sollevata e incastrata sul guardrail, a testimonianza della violenza dell’urto.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno eseguito i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e gestire la viabilità lungo il tratto interessato.

L’intervento dei soccorritori ha consentito di prestare assistenza ai feriti e di ripristinare le condizioni di sicurezza della carreggiata.