Questa mattina, poco prima delle 5.00, i Vigili del Fuoco sono intervenuti prontamente in via Tirolo per spegnere un incendio che ha coinvolto un’automobile Fiat 500 all’interno di un cortile.

L’operazione si è svolta senza particolari complicazioni, e il rogo è stato domato in breve tempo, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente.

Al momento non sono ancora chiare le cause dell’incendio, ed i Carabinieri intervenuti sul posto hanno avviato le indagini per accertare la dinamica dell’accaduto.

Fortunatamente, non si segnalano feriti.