Con l’avvento della stagione estiva, è quanto mai essenziale ricordare che il sangue è una necessità quotidiana negli ospedali e che la sua disponibilità dipende completamente dalla generosità e dal senso civico dei donatori e delle donatrici.

Anche quest’anno, con l’avvio dell’Estate Ragazzi 2026 organizzata dall’Oratorio dei Salesiani di Brindisi, l’Avis Comunale di Brindisi ed il Centro Trasfusionale di Brindisi terranno una Raccolta Straordinaria di Sangue: l’invito è per sabato 20 Giugno, presso l’Oratorio Salesiano (Via Appia, 195) della Parrocchia “Sacro Cuore di Gesù”, dalle ore 17:30 alle ore 21:30 (ultimo emocromo).

LE CONDIZIONI NECESSARIE PER DONARE

Per donare occorre essere in buona salute, pesare più di 50 chili, non aver assunto farmaci (antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15), non aver fatto piercing e tatuaggi né aver subito interventi chirurgici negli ultimi 4 mesi. E’ necessario avere uno stile di vita corretto.

QUANDO E’ POSSIBILE DONARE

Sabato 20 giugno, dalle 17.30 alle 21.30

ATTENZIONE: prima di donare è consigliabile fare un pranzo leggero (un primo, un secondo, un frutto, un caffè), escludendo alimenti contenenti latte e suoi derivati, fritture, dolci con creme, alcolici e superalcolici. Nel giorno precedente alla donazione si consiglia di bere molta acqua.

I NOSTRI APPELLI

Aiutiamo chi ha bisogno in questo periodo così drammatico!

Non è tanto quello che facciamo, ma quanto amore mettiamo nel farlo.

Non è tanto quello che diamo, ma quanto amore mettiamo nel dare.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI PER DONARE

AVIS Comunale di Brindisi

Telefono: 3755282712 – 0831523232

Mail: brindisi.comunale@avis.it

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Direct su Instagram: aviscomunalebrindisi

Ufficio stampa Avis Comunale di Brindisi OdV