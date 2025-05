Nei giorni scorsi ARPA Puglia ha reso noto che dall’inizio dell’anno Francavilla Fontana ha fatto registrare 15 sforamenti dei limiti consentiti di PM10.

“I dati resi noti da ARPA – commenta il Sindaco Antonello Denuzzo – destano preoccupazione per le conseguenze sulla salute delle persone, in particolare dei più fragili. I tecnici regionali hanno sottolineato che il dato risente della presenza diffusa sul territorio cittadino di impianti termici a biomassa. Agli inquinanti rilasciati nell’aria da camini e stufe si aggiunge lo smog delle auto cui molti francavillesi fanno fatica a rinunciare anche per tragitti molto brevi.”

Nei diversi incontri che l’Amministrazione Comunale ha tenuto sin dal 2023 con l’Agenzia Regionale per l’Ambiente è emerso che ad incidere sugli sforamenti è la presenza di impianti termici a biomassa privi di certificazione ambientale con classe energetica inferiore a 3 stelle. In particolare, secondo i tecnici, i dati sono riconducibili all’utilizzo di biomassa legnosa negli impianti di riscaldamento domestico per alimentare caminetti aperti e chiusi, stufe tradizionali e avanzate, stufe a pellet e caldaie.

In relazione a questa particolare situazione la Regione Puglia ha prorogato al 01 dicembre 2025 l’avviso pubblico per incentivare la sostituzione degli impianti a biomassa tramite l’erogazione di contributi a favore di proprietari, affittuari o titolari di altro diritto di godimento di immobili che si trovano nel Comune di Francavilla Fontana in cui è presente e/o installato un generatore di calore di questa tipologia.

“La Regione Puglia – conclude il Sindaco Antonello Denuzzo – offre un’importante opportunità per la sostituzione degli impianti. Il contributo può arrivare a 10.000 euro abbattendo notevolmente i costi per i cittadini. Per quanto riguarda, invece, l’uso irrazionale dei mezzi privati il passo più importante spetta a noi. La situazione non cambia con l’adozione di un provvedimento, ma con la consapevolezza che il miglioramento delle nostre condizioni di vita passa dalle nostre scelte individuali, anche da una piccola rinuncia.”

L’avviso pubblico della Regione Puglia è consultabile sul sito internet istituzionale del Comune di Francavilla Fontana.

Comune di Francavilla Fontana