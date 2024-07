Il Fallimento della Giunta Marchionna è il Fallimento della classe politica di centrodestra di Brindisi.

Tredici mesi fa si insediava la Giunta Marchionna, una Giunta che il Sindaco dichiarò essere POLITICA.

I nomi degli assessori erano indicati dai partiti e movimenti ed erano per la quasi totalità indicati tra i più suffragati. Il meglio della classe politica di centro destra , secondo i partiti e gli elettori.

A solo un anno di distanza giunge, dopo oltre 3 settimane di crisi, l’azzeramento della Giunta chiesto a gran voce dai partiti e consiglieri.

Quindi i partiti e i movimenti bocciano la loro giunta politica , senza tecnici, quella dei più suffragati che dovevano ( e chi meglio di loro ) attuare il programma ( ad oggi inesistente ) del centro destra.

Per fare cosa? Per passare alle seconde linee ? Per poi alla prossima giunta passare alle terze linee?

In questi mesi in silenzio l’On.le Mauro D’Attis che si è intestato Sindaco e Coalizione e nulla dice sulla disfatta dopo solo 12 mesi.

Il Sindaco gioca a fare il Notaio, ditemi i nomi e io li faccio assessori, esattamente come un anno fa, se poi non vanno bene la responsabilità è dei partiti che mi daranno altri nomi ed altro giro di giostra.

Dinanzi a questo teatrino prossimo a generare il più classico dei governi balneari, i problemi possono attendere.

Riccardo Rossi

Consigliere Comunale BBC-AVS