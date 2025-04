“Non senza sorpresa ho letto, attraverso gli organi di informazione, le dichiarazioni fatte dall’amministratrice della Brindisi Multiservizi, avv. Palladino, in relazione a presunte responsabilità riguardanti il funzionamento dei servizi igienici di via Spalato e di viale Domenico Mennitti. Per il loro ripristino l’ufficio tecnico, come da prassi, aveva provveduto a chiedere un preventivo alla società partecipata, così come ad altre ditte di fiducia. Si è scelto di affidare i lavori a chi ha proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa, nel pieno rispetto di un corretto utilizzo di risorse pubbliche.

Allo stato attuale, sono in corso verifiche sulla corretta esecuzione dei lavori. In questi casi, però, da una società partecipata esclusivamente dal Comune di Brindisi, sarebbe stato auspicabile una interlocuzione diretta e non attraverso gli organi di informazione, anche allo scopo di velocizzare gli interventi finalizzati ad un ripristino della funzionalità di impianti di pubblica utilità”.

Cosimo Elmo – Assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Brindisi