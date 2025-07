Valtur Brindisi annuncia con soddisfazione il rinnovo di partnership con ‘Banca Popolare Pugliese’, Gold Sponsor e Official Bank anche per la prossima stagione sportiva.

Per l’ottava stagione consecutiva, Banca Popolare Pugliese sposerà il progetto New Basket Brindisi, due eccellenze del territorio accomunate dai valori all’interno dei propri settori alla ricerca della valorizzazione dello stesso attraverso occasioni di crescita e di sviluppo locale.

Banca Popolare Pugliese finanzia e supporta la passione biancoazzurra anche per questa stagione sportiva 2025/26, permettendo a tanti tifosi e appassionati di accedere ad una comoda rateizzazione dell’importo gestendo la pratica di finanziamento al New Basket Store e presso gli sportelli della Filiale del centro cittadino.

Il marchio BPP sarà presente sul fronte del pantaloncino gara ufficiale. Una conferma che sigilla un legame sempre più solido.

Il commento del Direttore Generale di Banca Popolare Pugliese, Mauro Buscicchio: «Siamo felici di rinnovare il nostro impegno al fianco della New Basket Brindisi per l’ottavo anno consecutivo. Lo facciamo consapevoli che lo sport è uno strumento di diffusione dei valori di coesione sociale e di crescita; condividiamo con la “Stella del Sud” l’impegno e la dedizione per raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissi, che lo spirito di squadra e il rispetto reciproco siano principi fondanti la nostra comunità e sui quali si deve continuare ad investire. Dunque, avanti, insieme».

Il commento del General Manager NBB, Tullio Marino: «Ancora una volta porteremo con orgoglio il logo della Banca Popolare Pugliese sulle nostre divise per affrontare le sfide di un campionato lungo e difficile. È fondamentale il supporto delle aziende del territorio per essere competitivi nel lungo periodo, questo binomio ne è la testimonianza».

BPP & NBB: ancora insieme per nuove sfide! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Valtur Brindisi