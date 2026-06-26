Valtur Brindisi annuncia con soddisfazione il rinnovo di partnership con ‘Banca Popolare Pugliese’, Gold Sponsor e Official Bank anche per la prossima stagione sportiva.

Per la nona stagione consecutiva, Banca Popolare Pugliese sposerà il progetto New Basket Brindisi, due eccellenze del territorio accomunate dai valori all’interno dei propri settori alla ricerca della valorizzazione dello stesso attraverso occasioni di crescita e di sviluppo locale.

Banca Popolare Pugliese finanzia e supporta la passione biancoazzurra anche per questa stagione sportiva 2026/27, permettendo a tanti tifosi e appassionati di accedere ad una comoda rateizzazione dell’importo gestendo la pratica di finanziamento al New Basket Store e presso gli sportelli della Filiale del centro cittadino.

Il marchio BPP sarà presente sul fronte del pantaloncino gara ufficiale. Una conferma che sigilla un legame sempre più solido.

Il commento del Direttore Generale di Banca Popolare Pugliese, Mauro Buscicchio: «Rinnovare per il nono anno consecutivo il nostro impegno al fianco del New Basket Brindisi non è soltanto la conferma di una sponsorizzazione: è il segno di un legame che il tempo ha reso solido. Banca Popolare Pugliese e la squadra biancoazzurra condividono la stessa appartenenza a questo territorio e gli stessi valori: la passione per ciò che si fa, la fiducia nel gioco di squadra, la convinzione che la crescita di una comunità passi anche attraverso lo sport. Continuare a sostenere questo progetto significa, per noi, investire nelle energie e nei talenti della nostra terra. Ed è con questo spirito che, ancora una volta, scendiamo in campo accanto a Brindisi».

Le dichiarazioni del Presidente Valtur Brindisi, Fernando Marino: “Il supporto delle aziende del nostro territorio è fondamentale per continuare a rafforzare la base del nostro progetto e costruire un futuro sempre più roseo per la pallacanestro brindisina. Banca Popolare Pugliese è un partner a noi vicino ormai da quasi un decennio, segno evidente del lavoro serio e proficuo che stiamo svolgendo consolidato dal rapporto di fiducia e stima reciproca”.

BPP & NBB: ancora insieme per nuove sfide! #ForzaBrindisi

Ufficio Stampa Valtur Brindisi