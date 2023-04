in data 14.04.2023 sulla gazzetta ufficiale nr. 29 – 4a serie “speciale concorsi”, è stato pubblicato il bando di concorso per n. 1 (uno) ormeggiatore da assumere nel gruppo ormeggiatori del porto di brindisi.

il bando è consultabile nella sezione “avvisi” del sito istituzionale della capitaneria di porto di brindisi www.guardiacostiera.gov.it/brindisi, nonchè all’albo della precitata capitaneria e di tutti gli altri uffici marittimi del terriorio.

il termine utile per la presentazione delle domande è stabilito in 30 giorni a decorrere dalla precitata data di pubblicazione.

per ogni ulteriore dettaglio, in termini di requisiti di partecipazione, modalita’ di svolgimento dell’esame (prove teoriche e prove pratiche), valutazione delle prove d’esame e dei titoli, formazione della graduatoria, si rimanda al precitato bando.