La Giunta comunale di Brindisi, nella riunione di oggi, 24 giugno 2026, su relazione dell’assessore comunale ai Lavori Pubblici, Cosimo Elmo, ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione, il quadro economico e il cronoprogramma per l’intervento di “Riqualificazione dell’Impianto sportivo Pala Melfi”, candidandolo all’Avviso pubblico “Sport e Periferie 2026”.

Sulla considerazione che l’impianto, ubicato nel quartiere Casale, svolge una funzione di riferimento per il quadrante urbano comprendente i quartieri Casale, Paradiso e Materdomini, costituendo un presidio sportivo, educativo e aggregativo a servizio di un ampio bacino di utenza cittadino, la Giunta ha approvato il Documento di Indirizzo alla Progettazione, che prevede interventi finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio mediante riqualificazione dell’involucro edilizio, nonché la sostituzione degli infissi e l’installazione di diversi impianti. Tra questi, quello fotovoltaico e quello di climatizzazione a pompa di calore.

Sono previsti ancora interventi di relamping dell’illuminazione e di eliminazione delle barriere architettoniche, mentre saranno adeguati i servizi e gli spazi destinati all’utenza, provvedendo al miglioramento delle condizioni di accessibilità e fruibilità dell’impianto da parte delle persone con disabilità e dei soggetti con ridotta capacità motoria. Fra gli altri interventi quello di adeguamento antincendio ed impiantistico e il miglioramento delle condizioni di sicurezza dell’immobile.

La giunta ha anche approvato il quadro economico dell’intervento, che ammonta complessivamente ad 1,5 milioni di euro, mentre il contributo richiesto all’Avviso è pari a 1,3 euro, con la quota di compartecipazione comunale è pari 200mila euro, corrispondente al 15,38% del contributo richiesto.