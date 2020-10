Al via il nuovo triennio per l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brindisi.

La più grande associazione giovanile di categoria professionale, riunita in Assemblea lunedì pomeriggio, ha eletto i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri.

È stata eletta Presidente dell’Ugdcec di Brindisi la dottoressa Barbara d’Ambrosio, mentre il Consiglio Direttivo risulta composto dai dottori Maria Luigia d’Ambrosio (Vice Presidente), Francesca Dell’abate (Segretaria), Nicoletta Tanzarella (Tesoriera), Irene Falconieri (Consigliera), Pietro Trisciuzzi (Consigliere) e Cosimo Orlandino (Consigliere).

Alla presidenza del Collegio dei Probiviri è stata eletta la dottoressa Martina Landolfa, e gli ulteriori componenti sono i dottori Francesco Taurino (Probiviro), Cosimo Simone (Probiviro), Luca Verardi (Probiviro)e Giuseppe Bottacci (Probiviro).

I ringraziamenti del nuovo Consiglio Direttivo, capitanato dalla giovane professionista francavillese Barbara d’Ambrosio, vanno in particolar modo al presidente uscente, il dottor Francesco Taurino che ha saputo traghettare l’Unione con destrezza nel triennio appena conclusosi, e non ultimo, attraverso il difficile compito di gestire il percorso Unionistico ai tempi del covid e del distanziamento sociale che hanno ritardato di alcuni mesi il passaggio di consegne, oltre ad aver impedito la realizzazione di attività già programmate.

Un ulteriore ringraziamento va al presidente dei Probiviri uscente, il dottor Gianluca Alparone, per la sua opera di affiancamento e supervisione svolta nello scorso triennio.

Infine, ma non per ultimo, il nuovo Consiglio Direttivo ringrazia il dottor Francesco Pepe Milizia, già presidente dell’Ugdcec di Brindisi e tesoriere dell’Ugdcec Nazionale.

Obiettivo primario del nuovo Consiglio Direttivo sarà la valorizzazione dei giovani professionisti e il supporto non solo nella formazione e l’aggiornamento professionale, ma soprattutto nella creazione delle condizioni di specializzazione e crescita, creando occasioni di approfondimento e confronto con il territorio e gli Enti, per il superamento della burocrazia e l’eliminazione delle difficoltà alla crescita professionale.

Il Dott. Taurino Francesco, presidente uscente, termina il suo mandato con grande soddisfazione del lavoro svolto in questi tre anni, e ha dichiarato: “E’ stata una esperienza preziosissima che mi ha permesso di maturare sia professionalmente che nei rapporti con i vari Enti e le parti sociali che si sono susseguiti.

Ringrazio tutto il direttivo ed il Collegio dei probiviri, la tesoriera Nicoletta Tanzarella e la Segretaria Maria Carmen Petruzzi ed il vice presidente Maurizio Margheriti per il supporto collaborativo ricevuto in questi anni. Ringrazio i miei predecessori Gianluca Alparone, Francesco Pepe Milizia e Claudia Turrisi che non hanno fatto mai venir meno il loro prezioso supporto e contributo. Ringrazio, inoltre, il Consiglio dell’Ordine e il Presidente Fabio Aiello che ha sempre sostenuto le nostre iniziative e ci ha supportato durante il nostro cammino associativo.

Infine ringrazio tutti gli associati e la loro partecipazione sempre attiva agli eventi organizzati.

Continuerò a far parte della famiglia unione cercando di dare il mio contributo ponendo sempre una mano tesa verso essa, anche quando non avrò più l’età anagrafica di far parte attiva dell’associazione giovanile, perché l’unione Giovani Dottori commercialisti non è una semplice associazione sindacale ma è una importante scuola di crescita professionale e personale che arricchisce i giovani commercialisti.

Auguro, pertanto, alla nuova presidente Barbara d’Ambrosio e a tutti i colleghi che compongono il nuovo Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri un buon lavoro con la certezza che le qualità di ogni singolo componente porteranno avanti con pieno soddisfacimento l’attività unionistica.”

Grati per la fiducia ricevuta, tutti i componenti dei nuovi organi dell’Ugdcec di Brindisi, rappresentati dalla presidente Barbara d’Ambrosio si impegnano a portare avanti gli obiettivi di condivisione che caratterizzano da sempre lo Spirito Unione.