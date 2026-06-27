È l’evento da consegnare agli annali della storia dell’arte, la presentazione del catalogo della Grande Mostra “Barocco e Neobarocco – Da Rubens a Mitoraj”, organizzata da Micexperience Puglia Rete d’Imprese, in collaborazione con la Direzione Regionale Musei Nazionali Puglia del Ministero della Cultura e la Città di Francavilla Fontana, quale evento curato dal prof. Pierluigi Carofano, in ossequio al protocollo d’intesa Puglia Walking Art. Sarà il Castello Imperiali di Francavilla Fontana, lo scrigno d’arte, che ospita i 64 capolavori originali custoditi nei musei e nelle collezioni private italiane e straniere, ad ospitare la presentazione del catalogo, domani, domenica 28 giugno, con inizio alle ore 10:00.

Alla presentazione del Catalogo “Barocco e Neobarocco – Da Rubens a Mitoraj” (Locorotondo Editore, pp. 206 – ISBN: 979-12-82657-00-6), sono previsti gli interventi di Pierangelo Argentieri, Presidente di Micexperience e ideatore di Puglia Walking Art; Antonello Denuzzo, Sindaco di Francavilla Fontana; Anita Guarnieri, Direttrice del Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia; Pierluigi Carofano, Curatore della Mostra; Carla Scagliosi, Direttrice Galleria Nazionale della Puglia “Girolamo e Rosaria Devanna” di Bitonto.

La Grande Mostra “Barocco e Neobarocco – Da Rubens a Mitoraj” allestita a Castello Imperiali di Francavilla Fontana (Brindisi) è visitabile secondo i seguenti orari di apertura: Lunedì ore 17 – 21; da Martedì a Domenica ore 9,30-13 e 17-21.