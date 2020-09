La mostra «Carte di Musica», inserita tra le iniziative della XXIII edizione del «Barocco Festival Leonardo Leo», in programma a San Vito dei Normanni dal 12 al 30 settembre nella Civica Biblioteca «Giovanni XXIII», è stata rinviata al prossimo mese di dicembre per ragioni di ordine logistico legate alla sede di allestimento, in ogni caso indipendenti dall’organizzazione del Festival che si scusa per il disagio.

La mostra attraversa tre secoli di musica, tra testi e spartiti, di luminari della musica del tempo, un autentico viaggio che riporta alla mente le atmosfere dell’età moderna, tra corti, salotti e teatri: un viaggio che raccoglie le sue maggiori fonti documentarie dal Settecento, conosciuto anche come “il secolo d’oro di Napoli”, per il suo fermento culturale.

CARTE DI MUSICA. Mostra di manoscritti musicali

a cura di Dinko Fabris e Cosimo Prontera

