A partire da oggi, giovedì 7 ottobre, sarà possibile acquistare i tagliandi per assistere al match casalingo BCL contro U-BT Cluj Napoca, squadra rumena vittoriosa alla prima giornata di regular season BCL. La partita è in programma lunedì 18 ottobre al PalaPentassuglia con palla a due alle ore 20:30.

Come da comunicazione ufficiale del presidente Nando Marino, gli spettatori presenti ieri sera al PalaPentassuglia potranno richiedere un ingresso omaggio di equivalente valore per il match contro Cluj. È necessario recarsi al New Basket Store e consegnare il ticket d’acquisto al personale addetto.

Si ricorda che per l’accesso a manifestazioni sportive al chiuso è necessario mostrare all’ingresso del palasport il certificato verde ‘Green Pass’ preferibilmente in formato digitale (eccetto per gli under 12) e un documento d’identità valido.

TICKETS IN VENDITA:

New Basket Store – Corso Garibaldi 29, (lun 17:00-20:30 | mar-sab 09:30-13:00 e 17:00-20:30)

online sul sito www.vivaticket.it

Qui di seguito i prezzi per la partita singola vs U-BT Cluj Napoca (ROU):

PARTERRE A-B-C-D-E-L PREZZO INTERO

Prima fila € 35,00

Seconda e terza fila € 28,00

Tutte le altre file € 21,00

TRIBUNA BLU

DA 1 a 10 € 14,00

TRIBUNA GIALLA

DA 1 a 10 € 10,00

TRIBUNA VERDE

DA 1 a 10 € 10,00

