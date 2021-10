Questo pomeriggio, presso la sala stampa del palasport “Elio Pentassuglia”, è stata svelata la nuova divisa gara che la Happy Casa Brindisi indosserà nella stagione 2021/2022 di regular season FIBA Basketball Champions League.

Trattasi della terza edizione consecutiva FIBA BCL a cui la Happy Casa prende parte, dopo le precedenti esperienze concluse al primo turno nel 2019/20 e ad un passo dalle Final Eight nella scorsa annata. Inserita nel girone G della fase a gironi, sfiderà gli israeliani dell’Hapoel Holon, i turchi del Darussafaka Tefken e i rumeni del Cluj-Napoca.

“È sempre un’emozione particolare la vigilia della prima partita di Champions della stagione – commenta il General Manager Tullio Marino – . Una competizione molto importante, motivo di orgoglio per la terza partecipazione per il terzo anno di fila. Questa è una maglia a cui teniamo particolarmente, con il nome della nostra città Brindisi sul petto che cercheremo di onorare su tutti i campi. Non sarà facile, ma ci proveremo come sempre”.

Per l’occasione coach Frank Vitucci ha presentato i temi alla vigilia dell’esordio previsto mercoledì sera alle ore 20.30 al PalaPentassuglia contro l’Hapoel Holon. Biglietti in vendita allo Store o online sui circuiti Vivaticket: “Complimenti alla società per i passi in avanti fatti in questi anni – sottolinea l’allenatore biancoazzurro – sotto il punto di vista organizzativo e manageriali. Prendere parte a questo tipo di competizione è performante non solo per il lato strettamente tecnico. Il livello ormai lo conosciamo, cresce di anno e in anno e bisogna farsi trovare sempre pronti in casa e in trasferta. Saranno partite molto dispendiose da approcciare con la giusta concentrazione e determinazione”.

Sulle divise gara casa/trasferta prodotte da adidas, compaiono il title sponsor Happy Casa Store, il platinum sponsor ATTAL Group e il Gold Sponsor Soavegel. Le divise gara sono disponibili al New Basket Store di Corso Garibaldi, 29 a Brindisi e online sull’e-commerce ufficiale shop.newbasketbrindisi.it.

