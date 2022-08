Beatrice Visconti è stata incoronata Regina del Salento del Concorso di bellezza Miss Summer Salento ereditando il titolo da Alessia Briganti (Miss Summer Salento 2021). Beatrice è emersa tra 24 finaliste nella dodicesima edizione di Miss Summer Salento 2022 nella splendida serata-spettacolo andata in scena nella incantevole cornice del bordo piscina dell’Hotel Residence Racar villaggio turistico di Frigole, in provincia di Lecce (Incoronata da Antonio Sforza Direttore della struttura), che ha ospitato per il terzo anno consecutivo, l’ultimo appuntamento dell’evento organizzato dall’Associazione Culturale Flashback di Brindisi con organizzatori Presidente Marcello Altomare e Niko Fiore.

“Anche quest’anno siamo giunti alla conclusione di un un percorso lungo e complesso che ha visto non deludere tutte le aspettative di chi ci ha seguiti in tutti questi mesi,Il concorso di Bellezza ha eletto la nuova Reginetta 2022 nella serata di Gala svolta lo scorso 28 Agosto, ma i programmi della Associazione non termineranno qui.Siamo in fase preparatoria già per la prossima stagione e tanti progetti da realizzare con le giovanissime reginette elette nella finale. Sono imminenti la realizzazione di Shoot fotografici con le otto ragazze elette lo scorso 28 agosto dove,ovviamente, Beatrice Visconti sarà la Protagonista.Un ringraziamento va fatto a tutte le ragazze che hanno partecipato e ai loro familiari che con molto spirito di sacrificio ci hanno seguito”Queste le Parole di Marcello Altomare Presidente della Associazione Culturale “Flashback” a cui appartiene il Concorso.

“È stata una edizione lunga e faticosa ma piena di soddisfazioni, vorrei ringraziare tutte le nostre miss e siamo pronti per ripartire più carichi di prima.”.Le dichiarazioni di Niko Fiore

La giovanissima reginetta, Beatrice Visconti di Campi Salentina (Le) e le sue compagne finaliste, hanno sfilato in diversi quadri moda davanti alla giuria composta da nove professionisti alternandosi alle impeccabili performance canore degli artisti Sara Caló, Francesco Carbotti e Sabrina Venditti.

Non sono Mancati momenti di Alta Moda con un tocco di eleganza e gusto con gli abiti mozzafiato, indossati dalle aspiranti Miss, presentati dalla Sartoria Italiana Alta moda Arsenio Ama dello stilista brindisino Fabio Arsenio.

Oltre a Beatrice sono state elette Desirè Costa di Cursi (Le) Miss Summer Salento “Flashback” 2022,Maria Letizia De Fazio “Miss Summer Salento Eleganza 2022”di Ceglie Messapica (Br), Fabiana Briganti “Miss Summer Salento Bikini 2022” di Oria (Br), e quattro titoli speciali di cui due consegnati direttamente dal fotografo Professionista Giuseppe Bello Roma di Squinzano (Le) a Noemi Pagliara di Francavilla Fontana (Br) e Azzurra Leo di San Vito dei Normanni (Br) “Miss Summer Salento Giuseppe Bello Roma Art Photografy 2022”, dallo Stilista Fabio Arsenio di Brindisi del Marchio “Mua alta moda Arsenio” a Alessia Santese di Brindisi “Miss summer Salento Mua Alta Moda Arsenio 2022”, e dai parrucchieri Luana De Santis e Massimo Calzolaro del Marchio Luana Style a Sofia Leo di San Vito dei Normanni (Br) “Miss Summer Salento Luana Style 2022”. Insieme alla truccatrice di Oria (Br) Gaia dell’Aquila i due professionisti della cura di Bellezza hanno gestito e curato nel Backstage le 24 protagoniste della finale del Concorso.

L’evento ha avuto il prestigio di avere come Media Partner “Idearadionelmondo” ed è stato condotto magistralmente dal Giornalista Nico Lorusso e immortalta dal Fotografo Leonardo Peluso di Maglie (Le).